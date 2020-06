Nå skal han vise en mer personlig side: – Ting jeg har gjort har ikke vært Thomas Hayes

Fire år har gått siden hele Norge satt klistret foran skjermen for å følge kjærlighetshistorien mellom karakterene William og Noora i NRK-serien «Skam».

Serien gjorde stor suksess også i utlandet, og i ettertid har flere av skuespillerne fortsatt med egne karrièrer i og utenfor rampelyset.

Thomas Hayes (23) har i ettertid blant annet spilt i serien «Han heter ikke William», i tillegg til å ha en rolle i TV3-serien «Elven».

I 2019 signerte han med Sony Music Norway, og slapp nylig singelen «When it comes to love» med artisten «dePresno».

– Jeg har vært produsent på låter før, men denne gangen har jeg også vært med på å skrive låta, forteller han stolt.

Podcastbølgen

Nå har han sammen med sine to bestekompiser kastet seg på podcastbølgen.

ACTION: Guttene er klare for å spille inn ny episode Foto: Cal Hammerich

– Vi er barndomskompiser, Magnus Sødergren, William Holm og meg, Thomas. Så podcasten heter «MTW», forteller Hayes til God kveld Norge.

De tre guttene tente et stearinlys, gikk inn på telefonen og trykket på rec, slik startet det.

– Nå er vi i startfasen, men etter hvert kommer vi til å bli mer personlig og utleverer hverandre, sier Holm.

Det er ingen tvil om at guttene har god kjemi seg i mellom.

Se hele reportasjen øverst i saken.

– Jeg er den filosofiske, Magnus er den som kødder, mens William er drakraften igjennom løpet, du kan kalle det for mamma eller papparollen, sier en lattermild Hayes.

NYTT: Magnus Sødergren er spent på reaksjonene Foto: Cal Hammerich

Mer personlig

Hayes er kjent med rampelyset, men det blir nytt for de to andre.

– Jeg merker det at du skal utlevere deg selv, det er jeg ikke vant med i det hele tatt, forteller Sødergren.

– For min del blir ting mye mer personlig enn det jeg har gjort tidligere, alt jeg har gjort hittil har enda ikke vært Thomas Hayes, men det er det nå, sier Hayes.

Han forteller at det blir lærerikt å kun benytte seg av ord.

– Du må klare å uttrykke deg selv kun ved bruk av ord og ikke ved hjelp av en tv-skjerm eller kroppsspråk, så det blir lærerikt for min del, fortsetter 23-åringen.

Ny hobby

I podcast-episoden som God kveld Norge får et innblikk i kan Hayes avsløre sin nye lidenskap.

– Jeg er blitt en golfer, så jeg skal på golfweekend i Fredrikstad, forteller en fornøyd Hayes, mens de andre gjør narr av ham.

– Jeg er heldig som har muligheten til det, følger han opp.

Tabu

I tillegg til å utlevere hverandre og åpne opp om livet, skal trioen diskutere og snakke om tabubelagte temaer.

MENTAL HELSE: William Holm mener det er viktig å snakke om tabubelagte temaer. Foto: Cal Hammerich

– Vi vil snakke om mental helse, spesielt blant unge mennesker på vår alder. Det er et sårt tema som ikke mange snakker om, så det føler vi er en viktig ting å få med, forteller Holm.

– Kanskje folk kan relatere seg til våre livserfaringer, avslutter han.