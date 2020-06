Harald (14) omkom i badeulykke i Bømlo lørdag

Lørdag omkom en tenåring i en badeulykke i Folderøyvannet i Bømlo kommune.

– Det var Harald Hodne som omkom i ulykken, skriver operasjonsleder Olaug Bjørnsen i en pressemelding.

14-åringen hadde bostedsadresse på Bømlo. Navnet frigis i samråd med de pårørende.



Hodne badet sammen med tre venner når ulykken skjedde. De tre andre guttene skal ha mistet synet av han et stykke fra land, og gjorde flere forsøk på å lokalisere ham. Det skal ha vært dårlig sikt i vannet.

Guttene fikk varslet nødetatene, og store resurser ble sendt til stedet. Rett over klokken 14 meldte politiet på Twitter at dykkere fra brannvesenet fant gutten under vann.

– Han ble fraktet til land, hvor helsepersonell utførte livreddende førstehjelp på gutten. Dessverre førte dette ikke frem, og gutten ble erklært død kort tid senere.

Politiet etterforsker nå omstendighetene rundt hendelsen.