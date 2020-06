Ariana Grande kjøper huset til Ellen Degeneres, og det er ikke gratis

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ariana Grande har hatt mye å gjøre de siste dagene, til tross for roligere koronatider. På gjøremålslisten sto nemlig ikke bare étt, men to huskjøp.

Den unge artisten kjøper huset til Ellen DeGeneres i Montecito, som ligger et steinkast unna Los Angeles. Dette skal hun da bruke som sitt «lille» ferieparadis.

Som naboer får hun blant andre, Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, John Travolta, Drew Barrymore, Michael Douglas og Gwyneth Paltrow.

Punger ut

Luksushytta til Grande er på 510 kvadratmeter og har ifølge Village Properties to soverom og tre bad som har en prislapp på hele 6,75 millioner dollar, som tilsvarer 65 millioner kroner.

Huset, som er omtalt som «The Porter House», ble bygget i England på 1700-tallet som to separate låver. Etter hvert ble huset tatt fra hverandre og sendt til California, hvor det ble pusset opp og satt sammen som et herskapshus.

Stopper ikke der

Bare for noen dager siden kjøpte Grande seg et hus i det rike nabolaget «The Birds Streets» som ligger i West Hollywood. Her har hun naboer som blant andre Leonardo Dicaprio og Keanu Reeves.

Og prislappen på huset er på svimlende 132 millioner kroner som tilsvarer 13,7 millioner dollar. Her kan hun boltre seg på hele 937 kvm, ifølge Variety. Her har hun fire soverom og syv bad i huset som er bygget i 2018.

