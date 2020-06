Maisam (11) ble dødssyk i flyktningleir – slik går det i dag

Maisam løper så fort han kan langs en park i den greske hovedstaden Aten. Søsteren Maryam (8) følger hakk i hel.

– Du klarer ikke å ta meg, hyler Maisam av fryd, mens han kikker seg over skulderen. Men han er ikke like rask som han pleide å være. Etter en liten stund blir han sliten, og søsteren kaster seg over ham med en latterkule.

– Nå er det din tur til å ta meg!, ler hun, før hun legger på sprang.

Se hele reportasjen øverst i saken.

– Isen kjøler ned sårene

Mamma Khatoul har fulgt nøye med på leken og spør om det kanskje er på tide med en pause.

– Er du sliten nå?, spør hun Maisam - på norsk.

– Ja, peser Maisam. - Trøtt, svarer han. Han klatrer opp på en stein og tørker seg i panna. Så får han en stor is i hendene, og trøttheten er som blåst bort.

– Sjokolade-is!, utbryter han med stjerner i øynene, og kaster seg over godbiten. Is var noe av det han savnet mest i den lange perioden på sykehus.

FORNØYD: Så glad blir man altså når man endelig kan spise is igjen. Foto: Sonja Skeistrand Sunde/TV 2

– Isen kjøler ned sårene i munnen, sier han, denne gang på dari, som er morsmålet hans. Sårene i munnen er nesten det eneste som er igjen av den smertefulle sykdommen han har slitt med de siste månedene.

Når han sitter der med et stort smil er han knapt til å kjenne igjen. For det er bare to måneder siden han så slik ut.

Maisam ble alvorlig syk i flyktningleiren Moria på Lesvos. Foto: Privat

Flukt - fred - flukt

11-åringen har hatt et dramatisk liv. Maisam er født i det krigsherjede Afghanistan, der familien forteller de ble utsatt for trusler og angrep. De flyktet derfor til Norge i 2015.

– Vi følte oss trygge der. Jeg var så glad og lettet fordi barna mine endelig hadde en fremtid, sier Khatoul når hun tenker tilbake på tiden i Norge.

Men etter nesten to år i Norge, ble de sendt tilbake til Kabul.

– I Afghanistan ble truslene enda verre, vi turte knapt å gå ut, sier Khatoul. Etter drøyt to år la de derfor ut på en ny flukt, som endte i den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos.

TV 2 møtte dem der i slutten av februar i år.

LESVOS, HELLAS (TV 2): Khatoul med barna i Moria flyktningeleir i slutten av februar. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi har ikke nok rent vann til å vaske hendene eller dusje. Vi har lite mat, og det er så kaldt her. Vi har kun bål å varme oss på. Barna tåler ikke disse forholdene, fortalte Khatoul til oss den gangen.

Da trodde familien at situasjonen umulig kunne bli verre. Men det ble den.

Maisam ble alvorlig syk i Moria-leiren

For Maisam ble syk. TV 2 har tidligere fortalt om den alvorlige sykdommen, og foreldrenes kamp for å få helsehjelp.

Mens Maisam lå alvorlig syk på sykehus i Aten, ble faren og lillesøsteren Maryam nektet å forlate Moria.

– Alle sammen gråter av savn. Vi trenger hverandre nå, vi kan ikke gå gjennom dette alene, fortalte Khatoul på videosamtale fra sykehuset.

Etterhvert viser Maisam tegn til bedring. Samtidig frykter Khatoul at Maisam vil bli sendt tilbake til Moria så snart han blir utskrevet fra sykehuset. Familiens norske lege sier at det kan ende fatalt for 11-åringen på grunn av hans alvorlige sykdom og mulige komplikasjoner fremover.

Den norske hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet starter arbeidet med å få faren og søsteren ut av Moria og gjenforent med familien i Aten.

Gjenforeningen

Ukene går.

Maisam blir gradvis bedre. Til slutt er han frisk nok til å bli utskrevet.

Samtidig lykkes innsatsen med å få resten av familien til Aten.

– Pappa!, roper 11-åringen, når han får klemme faren for første gang på ukesvis.

– Min sønn, så godt å se deg, så godt at du er bedre, svarer faren. Han lever fremdeles med trusler så vi har valgt å ikke bruke navn og bilde av ham.

– Det var en enorm lettelse å slippe å dra tilbake til Moria, sier Khatoul når TV2 besøker familien i Aten.

Maisam stemmer i:

– Da jeg kom ut var jeg veldig glad for å kunne treffe pappa, og leke med lillesøsteren min. Jeg savnet dem veldig mye.

– Ble redd

Maisam begynner så å fortelle det han husker av tiden på sykehus.

– Jeg klarte ikke å snakke. Hvis jeg åpnet munnen, rant det blod ut. Det blødde fra øynene mine også så jeg kunne ikke se. Jeg ble redd, sier 11-åringen. Han tenker seg om litt før han legger till:

– Det er jammen bra jeg ble frisk. Jeg er veldig glad for det.

– Vi er alle utrolig lettet nå, men samtidig tenker vi hele tiden på at det samme kanskje kan skje igjen, sier Khatoul, før hun forklarer videre:

– Vi er fremdeles usikre på hva som feilte Maisam, og hvorfor han ble syk. Alt vi vet er at han ble alvorlig syk mens han var i Moria. Men tenk om han blir syk igjen?

Familien sier de prøver å ikke fokusere for mye på alle de ubesvarte spørsmålene, og heller se fremover. Her i Aten overlever de ved hjelp av bidrag fra norske støttespillere.

– Hei, Vigdis!, roper Maryam og Maisam i kor når familiens langvarige venn Vigdis Sundsdal Røed dukker opp på videosamtale.

– Hei, dere to! Hva har dere gjort i dag, da?, spør Sundsdal Røed.

Hun snakker med familien nærmest daglig, og barna forteller villig vekk om både is og gåtur. De snakker om at de savner Norge. Maisam husker fremdeles navnet på den snille læreren som tok ham med på biblioteket, og de gode klassekameratene som lekte i snøen sammen med ham da de hadde utedag om vinteren.

– Vi snakkes i morgen, glad i dere, avslutter Sundsdal Røed samtalen med.

Lillesøster Maryam (8) har gått glipp av all skolegang så langt, men foreldrene prøver å undervise henne hjemme. Norske gloser står også på timeplanen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Drømmer seg tilbake til Norge

Samtidig kjemper både Dråpen i havet og familiens norske advokat Randi Hagen Spydevold for å få familien tilbake til Norge.

– Vårt største ønske er å kunne dra tilbake til vennene våre i Risør. Vi savner Norge og nordmenn. Vi følte oss trygge der, og vi satte stor pris på rettssikkerheten. Den finnes ikke i Afghanistan, sier Khatoul.

– Men Hellas er også et godt og trygt land, hvorfor kan dere ikke bare bli her?

– Vi er nye i dette landet. Vi kjenner verken kulturen, lovene eller språket, sier Khatoul, og viser til at de hadde store problemer med å skjønne legene da Maisam var på sykehuset. Khatoul snakker ikke engelsk, og sykehuset tilbydde ingen tolk. Først da TV 2 fikk inn enn dari-tolk fikk Khatoul og legene snakke sammen, noe som gav legene viktige svar om Maisams helse.

– Men Norge har allerede gitt dere avslag en gang, hvorfor skulle det bli annerledes denne gangen?

– Vi kan bare håpe. Sønnen min har vært gjennom en alvorlig sykdom. Vi er livredde for at han kan bli syk igjen. Jeg tror virkelig Norge er bedre for ham enn Hellas. Jeg kan norsk og kjenner det norske systemet, sier Khatoul, og forteller at det er vanskelig å manøvrere seg gjennom det greske byråkratiet.

Hellas får kritikk

Akkurat nå pågår også en hissig debatt i Hellas om landets behandling av de som allerede har fått opphold. Greske myndigheter har innført nye regler som sier at flyktninger med opphold kun skal få støtte til bolig i en måned. Boligstøtten til over åtte tusen flyktninger opphørte i juni, og mange frykter at de nå vil bli hjemløse. Situasjonen forverres av at Hellas var stengt ned på grunn av korona-pandemien, noe som gjorde det umulig for flyktningene og lete etter ny leilighet eller jobb.

En lang rekke hjelpeorganisasjoner har slått alarm og ber den greske regjeringen endre praksis. Men regjeringen viser til at de trenger leilighetene til nyankomne asylsøkere, deriblant de som skal flyttes fra de overfylte flyktningleirene på de greske øyene, som Moria-leiren.

Usikker fremtid

Khatoul og ektemannen sier de ikke vet hvordan de skal håndtere asyl-situasjonen i Hellas.

Maisam må fremdeles smøres flere ganger for dagen. - Men nå går det bra, det svir ikke lenger, sier han. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi er bare så utrolig takknemmelig for all støtten vi får fra våre norske venner, forteller Khatoul og ektemannen. Han holder seg mest i bakgrunnen for å ikke komme med på bildene. Han går i stedet ut på kjøkkenet for å lage middag. Det er kylling på menyen.

– Jeg skulle gjerne ha tilbudt dere fisk. Noe av det Maisam og jeg likte best i Norge var å fiske. Vi kunne holde på i timesvis, sier han, og demonstrerer ved å slå et kast med en imaginær fiskestang med en tilhørende plystrelyd. Maisam ler av farens fisketur på kjøkkenet.

– Jeg har lyst å fiske der vi pleide, sier Maisam.

– Kanskje en dag, min sønn. Kanskje en dag.