Det hun gjorde etter den store nedturen overrasket faren

Se fire episoder av Proffjentene på TV 2 Sumo nå.

Norge hadde ett poeng i lommen mot hjemmenasjonen Frankrike i fotball-VM 2019 da Ingrid Syrstad Engen traff en fransk spiller med stor kraft inne i 16-meterfeltet. VAR-dommen var nådeløs. Kamplederen pekte på straffemerket.

– Jeg sto der med åpen munn. Shit, det er jeg som har ordnet denne straffen for Frankrike, forteller hun i Sumo-serien «Proffjentene».

– Man føler at livet går under og at man har ødelagt. Man er irritert og lei seg, sier hun.

Noen dager seinere havnet Engen i begivenhetenes sentrum igjen. Hun var én av fem jenter som ble plukket ut til å ta straffe i straffesparkkonkurransen mot Australia. Da var pappa Ørjan Engen svært nervøs.

– Jeg trodde ikke du skulle det. Jeg trodde ikke du skulle ta straffespark, sier han.

– Jeg følte det var rett. Jeg tenkte tilbake på straffen jeg laget mot Frankrike. Dette var min sjanse til å påvirke på en positiv måte. Jeg sa ja. Jeg visste at jeg skulle ta straffe nummer fire, forteller hun.

– Lå med hodet mellom beina

Engen hadde ikke gode minner fra straffesparkkonkurranser. Hun hadde bommet mot Røa i NM-semifinalen bare åtte måneder tidligere.

– Det første jeg tenkte var: Har ikke Martin Sjögren sett Røa-kampen, sier pappa Engen.

– Jeg lå med hodet mellom beina, fortsetter han.

Han har fulgt datteren tett gjennom hele karrieren. Wolfsburg-proffen er glad for støtten hun har fått fra faren.

– Jeg har kjørt hjem fra ganske mange kamper og skreket i bilen til ham (pappa) hvis jeg har vært irritert, spesielt på meg selv. Vi forstår hverandre ganske godt, sier Ingrid Syrstad Engen om sin far

Hun har et enormt konkurranseinstinkt, yter alltid hundre prosent og er alltid knallhard mot seg selv. Slik har det vært for Ingrid Syrstad Engen siden hun startet med fotball.

Da har det vært greit å ha en forståelsesfull pappa å lene seg på.

Ingrid Syrstad Engen. Foto: TV 2

– Vi er litt like. Begge har et kraftig temperament. Vi fyker fort opp, også kommer vi raskt ned igjen, sier pappa Ørjan Engen.

– Alt annet snakker hun med moren om, mens fotball snakker hun med meg om.

– Hun liker ikke å gjøre feil

22-åringen er åpen om at hun er hard mot seg selv. Det har gitt både opp-og nedturer i karrieren.

Og etter at Syrstad Engen signerte for tyske Wolfsburg i 2019, etter fire år i LSK Kvinner, merket hun trykket av å måtte prestere helt i toppen.

– Jeg var klar for å ta det neste steget. Jeg hadde enda mer å strekke meg etter. Jeg husker de første to ukene i Wolfsburg. Da lå jeg på stuegulvet etter at vi hadde hatt andre trening for dagen og var helt ferdig. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å komme meg til trening dagen etter.

– Hun liker ikke å gjøre feil. Og det blir ganske slitsomt, for man gjør alltid feil på fotballbanen. Det vi har prøvd å jobbe med er at hvis man gjør en feil eller en tabbe, så handler det om å legge det bak seg umiddelbart etter at situasjonen er over. Man kan ikke gå og gnage på det gjennom hele kampen, sier pappa Ørjan.

Landslagsdebut og VM-helt

Syrstad Engens prestasjoner for LSK Kvinner gikk ikke ubemerket hen. I februar 2018 ble ble 22-åringen tatt ut på landslaget.

Da den muligheten bydde seg hadde Melhus-jenta planen klar:

– Jeg tenkte «Shit». Nå må jeg prestere. Jeg skal ikke ut igjen etter én samling.

Og det klarte hun med glans. For i gruppefinalen i VM-kvaliken mot Nederland i 2018, viste Syrstad Engen virkelig hva hun er god for da hun scoret kampens eneste mål – som sørget for VM-billett for de norske damene.

– Frem til VM er det det aller kuleste jeg har vært med på i min karriere, sier 22-åringen.

Men VM-eventyret ble en liten berg-og-dal-bane for 22-åringen. Etter å ha laget straffespark i 1-2-tapet for Frankrike innrømmer Syrstad Engen at hun tok det meget tungt.

– Man føler livet går litt under. Man er bare trist og lei seg. Jeg trengte en klem av mamma da, sier Syrstad Engen.

Bedre gikk det derimot i åttedelsfinalen mot Australia. Da ble 22-åringen den store helten da hun scoret den avgjørende straffen i straffesparkkonkurransen mot Australia – som sendte Norge til kvartfinalen.

Se fire episoder av Proffjentene på TV 2 Sumo nå.