Spania åpner grensen for nordmenn

Den spanske statsministeren Pedro Sánchez bekrefter at Spania åpner grensene for land i Schengen. Beslutningen ble tatt under et elektronisk regjeringsmøte søndag, skriver den spanske avisen El Pais.

Karanteneforpliktelsene for innreisende til Spania vil også bli opphevet. Til nå har innreisende til Spania måtte sitte to uker i karantene.

Øygruppen Balearene, som blant annet omfatter Mallorca og Ibiza, lar turister få slippe til allerede fra mandag.

Utenriksdepartementet i Norge fraråder fortsatt reiser til Spania som ikke er strengt nødvendige.

– I utgangspunktet vil UDs reiseråd, innreiseforbudet og karantenebestemmelsene vare frem til 20. august, har statsminister Erna Solberg uttalt.

Flere land åpner opp

Spania er ikke det eneste landet i Europa som har begynt å åpne grensene igjen. Også Hellas har satt en dato for når de åpner for norske turister.

Fra og med mandag 15. juni vil Hellas ta imot utenlandske turister og internasjonale flyvninger skal gjenopptas fra 1. juli.

Også Tyskland skal gjenåpne grensene på mandag. De vil tillate reisende fra flere land, blant annet Norge.

Fra 15. juni åpnes det for fritidsreiser fra Norge til de nordiske landene, men karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte er beholdt.



Spanias grenser åpner for alle land i Schengen-området, med unntak av Portugal. Grensen til Portugal skal åpnes 1. juli og feires med et arrangement med politikere og kongelige fra begge land.

Flere utsolgte fly til Syden

SAS og Norwegian har flere utsolgte fly til Syden i sommer, til tross for at UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige.

Reisebyråene har innstilt alle reiser før 20. august, men flyselskapene har flere utsolgte reiser til populære syden-favoritter før den tid, skriver Dinside.

Flyselskapene opplyser at de forutsetter at den reisende selv setter seg inn i råd fra norske myndigheter og restriksjonene i de ulike landene.