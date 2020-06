I sorg etter vennenes død

Pierce Brosnan (67) fikk fart på karrieren sin da han tok over rollen som den kjekke agenten 007 i 2004. Siden den gang har han spilt blant andre Sam Carmichael i musikalen Mamma Mia.

I et intervju med Parade Magazine åpner han opp om sorgen etter vennenes død.

– Jeg har mistet to venner til COVID-19. Vi har vært venner i over 45 år og jeg er gudfar til han enes sønn, fortalte han til magasinet.

– Uansett hvor du er og hvor vakkert det kan være, har du fortsatt denne forferdelige trusselen mot livet hengende over deg, fortsetter han.

Isolert seg

Brosnan har isolert seg i familiens hytte på Hawaii som har vært et hjem for han og kona, Keely, i mer enn 20 år. Deres yngste sønner, Dylan (23) og Paris (19) har returnert fra universitetene sine for å bo hjemme til krisen er over.

– Vi er i krig. Mennesker dør. Jeg kan bare håpe at vi som mennesker kan være mer snille med hverandre og være årvåkne når det kommer til hvor skjør planeten vår er.

På Twitter har Brosnans fans skrevet en haug med kondolanser.

– Jeg er så lei meg for tapet ditt, tenker på deg og familien, har en person skrevet.

– Dette er så trist, jeg håper du føler deg bedre snart, skriver en annen.