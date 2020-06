– Det blir enda varmere

Det flotte sommerværet i Sør-Norge fortsetter til uka. Faktisk ligger det an til å bli enda varmere, sier StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen.

– På Østlandet og Sørlandet har temperaturen kommet opp i 26 til 28 grader de siste dagene. Det kan se ut som om det blir enda litt varmere i dagene som kommer, med 30 grader på mandag og kanskje opp i 32 på tirsdag og onsdag, sier Hansen.

Det samme fine været er ventet på Vestlandet. Også her kan temperaturen komme opp i 30 grader i indre strøk om ettermiddagene.

Fare for torden

Men – for det er et men: Varmen kan føre til lokale ettermiddagsbyger og torden, spesielt i innlandet. På Vestlandet er det dessuten fare for tåke langs kysten fra tirsdag. Dette er også et typisk sommerfenomen, ifølge meteorologen.

– Tåken kommer inn fra Nordsjøen, og får du tåkelufta inn, havner temperaturen fort på 15 grader. Det ødelegger litt for den fine sommerdagen, sier Hansen.

Også i Trøndelag blir det stort sett fint vær de kommende dagene. Unntaket er mandag formiddag, da det kan komme regnbyger. Her er det også fare for tåke på kysten. Tirsdag kan temperaturen komme opp i 30 grader sør i Trøndelag.

Under 10 grader i Finnmark

Nordlendingene kan også se fram til pent vær, med temperaturer opp mot 25 grader på Helgeland. Lenger nord blir det litt kjøligere.

Fra Lofoten og sørover er det stort sett fint. Lenger nord blir det ikke like sommerlig i dagene som kommer.

Kald luft fra et lavtrykk ved Spitsbergen vil gjøre seg gjeldende i Finnmark fra mandag. Det vil bety under 10 grader og snøbyger i 500 til 800 meters høyde. Også i Troms blir det kaldt.

Onsdag stiger temperaturene igjen, men området ligger på grensen mellom to værsystemer og får mer skiftende vær.