Barcelona tilbake med seier – scoret etter 64 sekunder

Barcelona la ekstra press på Real Madrid etter oppskriftsmessig seier. Messi med to målgivende og én scoring.

Mallorca-Barcelona 0-4

Barcelona hadde slett ikke startvansker i den første La Liga-kampen etter koronapausen. Katalanerne gjorde som de ville med stakkars Mallorca og vant 4-0.

Og allerede 64 sekunder ut i kampen mot Mallorca sto det 1-0 til katalenerne. Arturo Vidal stormet inn i boksen og stanget inn ledermålet.

Danske med sitt første Barca-mål

Mallorca er et yndet reisemål for oss skandinaver, og mange misunner nok danske Martin Braithwaite som faktisk får oppholde seg der i disse tider.

Og dansken, som kom til Barcelona i en sjokkovergang fra Levante i januar, virket som han stortrivdes på ferieøyen. Etter 37 minutter banket han inn 2-0.

Det var 29-åringens aller første mål i Barcelona-trøyen.

Braithwaite var aktiv gjennom hele kampen, og kunne fort hatt flere scoringer.

Messi-show

Mallorca, som ligger på nedrykksplass, var slett ikke ufarlige, og yppet seg ved flere anledninger. Spesielt viste japanske Takefusa Kubo hvorfor han er eid av Real Madrid.

Men i stedet for redusering for vertene, var det de tilreisende stjernene som økte ledelsen. Lionel Messi sto for en utsøkt målgivende pasning da han chippet gjennom venstreback Jordi Alba.

Den fotrappe spanjolen holdt seg akkurat på riktig side av offsidelinjen og satte sikkert inn 3-0.

Messi var også nestsist på 2-0-scoringen.

Og på overtid kronet han det hele ved å sette sin 20. ligamål for sesongen, via en Mallorca-fot.

Mann stormet banen

Kampene i Spania går for tomme tribuner, men tidlig i andre omgang klarte faktisk en mann å storme banen.

TV-bildene viste at en person iført en argentisk landslagsdrakt med Lionel Messi på ryggen inntok gressteppet, noe som skapte stor forvirring i Palma.

Mannen lyktes i å ta en selfie med Jordi Alba, før han ble tatt hånd om av vaktene. Spillerne virket å ta det med et smil. Trolig vanker det nå både bot og karantene på Messi-supporteren.

For Barcelona betyr seieren at de nå topper tabellen med fem poeng ned til Real Madrid før Los Galacticos kamp mot Eibar søndag.

Trener Quique Setién kunne også glede seg over å ha Luis Suárez tilbake på laget. Uruguyaneren har vært ute i lang tid med en kneskade, men kom inn etter en snau time for en anonym Antoine Griezmann.