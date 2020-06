Gutt (6) døde etter badeulykke

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Ulykken skjedde på badeplassen Retiro i Molde lørdag 30. mai. Fredag 12. juni døde gutten på Rikshospitalet.

– Politiet undersøker hendelsen rutinemessig. Det er ingen opplysninger som tyder på noe annet enn at dette er en ulykke,står det i pressemeldingen.

En del av undersøkelsene politiet gjør er å se på om det for eksempel er forhold ved området som kan endres på, for å forebygge at slike hendelser skal skje.

Den første meldingen til politiet gikk på at en mindreårig gutt var savnet på badeplassen Retiro.

– Når vi forsto at gutten sist ble sett ute i vannet slo vi full alarm og varslet alle nødetater, sa operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Brannvesenet fant gutten etter bare to minutter, men det er uvisst hvor lenge seksåringen lå under vann før han ble meldt savnet.