Tre personer involvert i ulykke i Mjøndalen – alle fraktet til sykehus

Rett før klokken halv ni lørdag kveld meldte politiet i Sør-Øst om en trafikkulykke i Mjøndalen på E134.

En bil skal ha vært involvert, og ifølge politiet var det tre menn i alderen 40-50 år om bord.

– Det er mistanke om alvorlig personskade, opplyste politiet.

Politi og brannv på stedet. Vegen stengt i begge retninger — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) June 13, 2020

Alle nødetater rykket ut til stedet.

Rett over klokken ti melder politiet på Twitter om at to av mennene er fraktet til Drammen sykehus, mens én er fraktet til Ullevål sykehus.

Skadeomfanget og hendelsesforløpet er fremdeles ukjent.