– Enten skal alle få gå på kamp, eller så skal ingen

I går kveld ble det klart at klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen får lov til å ta inn 200 tilskuere per kamp, i tillegg til 200 mennesker i arrangementsstaben. Men det er langt fra sikkert at alle supporterne kommer til å benytte seg av tilbudet om å gå på kamp. Det bekrefter Gjert Moldestad i Norsk supporterallianse.

– Noen steder i supporter-Norge så har man bestemt seg for at enten skal alle få gå på kamp, eller skal ingen gå. Mens andre steder mener supporterne at de ønsker så mange der som mulig fordi de vet at spillerne vil det, sier Moldestad til TV 2.

– Alle eller null

Daglig leder, Robert Lauritsen, i Lillestrøm bekrefter overfor TV 2 at dette er en holdning de har registrert blant enkelte i Kanarifansen.

– Ja, jeg har hørt at noen mener at det enten må bli alle, eller null. Det er sikkert en holdning noen har når vi skal diskutere dette. Så får klubben ta med seg den «inputen» fra ulike grupperinger, og finne ut hvordan vi håndterer det på best mulig måte.

– Kan det bli aktuelt å ha null inne?

– Eh, det er ikke noe som er spikra siden vi først fikk vite om dette i går. Så nå må vi ha en god diskusjon i klubben for å bli enige om hva som er riktig, sier Lauritsen.

OBOS-klubben Lillestrøm starter sesongen først i juli, og de håper at det kan komme ytterligere lemping på restriksjonene innen den tid.

– Vi får se hva som skjer før vi er i gang. Uansett vil vi følge myndighetenes pålegg. Det viktigste er at fotballen ruller igjen, sier Lauritsen.

Gjert Moldestad er glad for at LSK har en god dialog med supporterne sine. Supporteralliansen har snakket ukentlig med Fotballforbundet om oppstarten, og budskapet har vært at det ikke bør legges nasjonale retningslinjer for hvordan billetter skal fordeles.

– Det er det viktigste for oss. At dialogen er god, og at man snakker sammen. Klubbene må løse dette lokalt. Man kan ikke sitte i Oslo og bestemme hva man skal gjøre i Bodø. Det fungerer ikke, sier Moldestad.

Loddtrekning i Bærum

De fleste klubbene TV 2 har vørt i kontakt med har allerede en dialog med supportere og sponsorer. I Vålerenga ønsker de ikke å uttale seg om saken før de har hatt møter med blant andre Klanen.

– Vi vil gå ut med informasjon etter dette over helga, skriver daglig leder Erik Espeseth i en SMS til TV 2.

Andre klubber har dårligere tid. For allerede tirsdag sparkes Eliteserien i gang, og Stabæk er blant klubbene med hjemmekamp i første runde. I Bærum jobber de på spreng for å finne en løsning. Og de er opptatt av at det skal være rettferdig for alle støttespillerne.

Derfor går det mot en løsning der det trekkes lodd blant sesongkortholdere og sponsorer med sesongbilletter om de 200 plassene.

– Det er vel det vi per nå har landa på. At det må bli en slags loddtrekning. Det er mest rettferdig, sier arrangementssjef, Kjetil Ekeli, til TV 2.

De fleste sesongkortholderne har gitt beskjed om at de ikke vil ha refusjon av pengene de har betalt. Alle disse er med i trekningen om de 200 billettene.

– Det er de som har sagt at vi vil være med denne sesongen her, at de har lyst til å gå til Nadderud når det blir en mulighet. Det er de som blir prioritert først. Vi kommer ikke til å selge vanlige billetter til kampene.

Og selv ikke klubblegender som Ingebrigt Steen Jensen kan snike i køen.

– Jeg ser at han akkurat har lagt ut på Facebook at han håper at han blir blant de 200, men han er ikke sikker. Da ser han kampen på TV, smiler Ekeli.

PS! Fottballforbundet har satt som betingelse at hver billett er personlig, og skal være knyttet til et navn. Derfor vil billettene IKKE kunne videreselges.