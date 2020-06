Dette har Haaland bare gjort fire ganger tidligere i karrieren: – Feiringen sier alt

Se målet og den spesielle feiringen i Nyhetene øverst.

Erling Braut Haalands overtidsmål borte mot Fortuna Düsseldorf var ikke bare matchavgjørende – det var også 19-åringens første mål med hodet for Borussia Dortmund.

En overlykkelig jærbu feiret scoringen med å peke gjentatte ganger på sin egen skalle.

– Det var tydelig at det betydde mye for ham. Ikke bare å score, men å score med hodet. Feiringen sier alt, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Kun Haalands femte hodemål

Dette var faktisk bare kraftspissens femte mål på hodet i karrieren på a-lagsnivå, ifølge nettstedet Transfermarkt.

Statistikken på det tyske nettstedet opplyser at Haaland tidligere hadde scoret to ganger med hodet for Molde og to ganger for Red Bull Salzburg.

For til tross for at han måler 1,94 meter på strømpelesten, er ikke Erling Braut Haaland kjent som noen utpreget hodespiller. Det kommer til å endre seg, tror Mathisen.

– Noen har snakket litt om at hodespillet er noe han kan forbedre, og det kommer han til å gjøre. Han har jobbet slik i hele sin karriere, tatt steg for steg. Hodespillet er nok et punkt han selv har sett at han må forbedre, sier Mathisen.

Og det har han nok rett i. Forrige gang Haaland scoret på hodet var for Salzburg i 2-3-tapet mot Napoli i Champions League 23. oktober i fjor. Da kunne tidligere lagkamerat Aram Khalili fortelle at jærbuen jobbet beinardt med å forbedre egne headeferdigheter.

– Jeg måtte sende ham en melding. Han ville veldig gjerne bli bedre på å heade, så jeg har gitt ham noen tips. Jeg likte det andre målet, fortalte Jerv-spissen til TV 2.

– Kommer til å bli et monster i luften

Og etter lørdagens kamp var Haalands hodesterke lagkamerat Mats Hummels kjapt ute på Twitter med følgende melding:

Wahrlich kein gutes Spiel, aber ganz wichtige drei Punkte. Nice to see our training work out Erling 😜 pic.twitter.com/pHgI8nwqmL — Mats Hummels (@matshummels) June 13, 2020

Mathisen tror det vil bli mange hodemål på Haaland fremover:

– Den headingen i dag er veldig godt teknisk utført. Han kommer til å bli et monster i luften. Hodespillet og den fasen av spillet som går på å være et oppspillspunkt. De to tingene er mulig å utvikle, og det tror jeg også er mulig. Ingen spisser er komplette, men han kommer til å ha det meste på plass.

Tidligere Eintracht Frankfurt-spiss Jan Åge Fjørtoft var inne på det samme i sendingen til V sport1.

– De jobber med dette på trening. Han har alle fysiske forutsetninger til å få det til. Jeg synes det er litt «frightening» å tenke på hvor god han kan bli, fordi det er jo hele tiden ting han kan bli bedre på, sa Fjørtoft.

Målet mot Fortuna Düsseldorf var Erling Braut Haalands ellevte Bundesliga-mål, og hans 42. mål totalt denne sesongen.

Før lørdagens scoring hadde ikke Braut Haaland scoret siden 16. mai. Innhoppet var også spissens første siden han gikk haltende av banen med en kneskade mot Bayern München i 2019.