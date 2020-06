Innbytter Haaland ble matchvinner på overtid

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 0-1

Erling Braut Haaland startet på benken, men etter 60 målløse minutter mot bunnlaget Fortuna Düsseldorf hadde Borussia Dortmund-trener Lucien Favre fått nok og kastet inn jærbuen på topp.

Det så imidlertid ut til å ende 0-0.

Men fem minutter på overtid dukket Haaland opp og stanget inn vinnermålet.

Første mål siden 16. mai

Dette var Erling Braut Haalands 11. Bundesliga-mål for sesongen, og hans første siden 16. mai. At scoringen kom med hodet – hans første i Dortmund-karrieren – var nok også ekstra deilig for 19-åringen.

Haaland har måttet tåle at nettopp hodespillet er blitt trukket frem som et av hans få svakhetspunkt, og feiret scoringen ved å peke på sin egen skalle gjentatte ganger.

HELT: Erling Braut Haaland står nå med 11 Bundesliga-mål. Foto: Leon Kuegeler

– Det var en tøff og vanskelig kamp. Men det var flaks at jeg scoret. Tre poeng, sier Braut Haaland i et intervju vist på V sport1.

– Jeg visste at laget trengte noe på topp, og jeg ventet på sjansen min. Heldigvis fikk jeg den til slutt. Og det ble mål. Veldig bra.

Fortuna Düsseldorf hadde flere store sjanser på tampen, men Haaland ville ikke kalle seieren heldig.

– Vi hadde noen sjanser, og det hadde de også. Du kan si heldig, men jeg ville ikke definere det på noe vis. Tre poeng er veldig fint.

19-åring var tilbake på banen for første gang siden han måtte gå ut med en kneskade mot Bayern München 26. mai.

VAR annullerte

Jærbuen var også involvert i et mål bare fem minutter etter at han kom innpå. Et Haaland-skudd ble blokkert, men endte på et sølvfat for Raphael Guerreiro som hamret inn det han trodde var ledermålet. VAR-bildene viste imidlertid at ballen sneiet den øvre delen av portugiserens arm i øyeblikket før han fyrte av, og dermed ble det annullert.

Da så det mørkt ut for Dortmund, men på overtid ble Haaland redningsmann.

Dermed holder Dortmund fortsatt liv i drømmen om Bundesliga-tittelen. Men det ser likevel ut som en svært vanskelig bedrift. De gule er nå fire poeng bak Bayern München med én kamp mer spilt når det gjenstår tre kamper.

For Fortuna Düsseldorfs del kan imidlertid Haalands mål bli svært skjebnesvangert. Uwe Röslers klubb ligger godt plantet i bunnstriden og trengte helst tre poeng.

Norsk-kosovaren Valon Berisha spilte hele kampen for Fortuna.

– Å få et slikt mål mot oss mot slutten er smertefullt, virkelig smertefullt, sier Berisha.