Chelsea-stjernen var mistenkt for voldtekt – nå er saken henlagt

Callum Hudson-Odoi (19) ble forrige måned arrestert etter mistanke om voldtekt. Nå sier sier det britiske politiet at saken er henlagt.

Chelsea-stjernen, Callum Hudson-Odoi, bekreftet lørdag at politiet har valgt å henlegge saken – der 19-åringen ble arrestert etter mistanke om voldtekt forrige måned, og senere løslatt mot kausjon.

Det skriver Hudson-Odoi i et innlegg på sine plattformer i sosiale medier.

– Jeg har vært stille og hjulpet politiet med deres henvendelser. Jeg visste at dagen, hvor navnet mitt skulle bli renvasket, ville komme. Etter en fullstendig og grundig etterforskning har politiet nå bekreftet at de ikke kommer til å gjøre noe videre, skriver Hudson-Odoi på sin Twitter-profil.

I en uttalelse bekrefter det britiske politiet at de er ferdig med saken.

– En mann som ble arrestert søndag 17. mai etter mistanke om voldtekt, er nå løslatt uten videre handling, skriver BBC.

– Hendelsen vil derfor ikke etterforskes videre av politiet, sier de videre.

Politi og ambulanse rykket ut

Det var natt til 17. mai Chelsea-stjerne Callum Hudson-Odoi ble fengslet etter å ha blitt mistenkt for voldtekt.

19-åringen skal ha brutt britiske helseråd og invitert en kvinne hjem til seg. Ifølge flere engelske medier var kvinnen en modell Hudson-Odoi hadde møtt på nettet.

På natten måtte imidlertid både ambulanse og politi rykke ut til Chelsea-stjernens bolig. I en pressemelding gitt av politiet – dagen etter hendelsen skjedde – sa politiet følgende:

«Da nødetatene rykket ut rapporterte en kvinne at hun ble voldtatt. Hun ble brakt til sykehus. En mann ble arrestert på stedet for mistanke om voldtekt».

– Jeg vil bruke denne plattformen til å takke alle som har stått ved min side og støttet meg gjennom denne tøffe tiden. Jeg har lært at det å være en fotballspiller, og spille for en av verdens største klubber, kommer med et stort ansvar, skriver Hudson-Odoi på Twitter.