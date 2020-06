Skjelbred ut med skade etter en halvtime

Per Ciljan Skjelbred (32) måtte byttes ut i første omgang.

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1-4

Rosenborg-klare Per Ciljan Skjelbred måtte gi seg etter en drøy halvtime i kampen mot Eintracht Frankfurt.

Trønderen holdt seg til baksiden av leggen og skar grimaser før han haltet av banen i sin nest siste hjemmekamp for Hertha Berlin.

Før han måtte var den tidligere norske landslagsspilleren involvert i Herthas ledermål. Skjelbred dro seg inn i Eintrachts 16-meter, men ble taklet. Ballen falt imidlertid i beina på spissen Krzystof Piątek som sørget for 1-0.

Skaden kan også være dårlig nytt for Rosenborg. Skjelbred er allerede klar for trønderklubben fra 1. august, og det har blitt diskutert om en enda tidligere overgang for 32-åringen. Nå gjenstår det å se omfanget av midtbanespillerens skade.

Skjelbred har startet alle seks kampene for Hertha etter koronapausen. Totalt står han med 24 kamper denne sesongen.

Hertha Berlin tok ledelsen 1-0, men tapte til slutt 1-4 etter å ha fått Dedryck Boyata utvist på overtid av første omgang.