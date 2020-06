Det norske finalehåpet brast

– Det er garantert et skuffet FaZe-lag som forlot serveren etter et nesten mirakuløst comeback.

Denne helgen var det duket for et av årets høydepunkter i profesjonell Counter Strike. Et av de mest prestisjetunge turneringene, DreamHack Masters, har kommet ved veis ende og norske Håvard «rain» Nygaard og hans lag FaZe Clan tok seg helt til semifinalen.

I semifinalen møtte de det tyske laget BIG, som har vært i god form den siste tiden.

Lagene spilte også mot hverandre tidligere i turneringen og i den kampen overrasket BIG med å slå storklubben FaZe Clan.

Før kampen var Nygaard nokså sikker på at laget hans har gjort de riktige endringene siden sist.

– Vi kommer garantert til å spille mye bedre mot de enn det vi gjorde sist. Vi hadde en ganske «off-dag» og ingenting vi gjorde funket. Vi har forandret spillestilen en del fra da, så jeg har veldig tro på at det blir finale, fortalte han til TV 2.

Det skulle derimot ikke bli så enkelt. På første kartet Nuke, som ble valgt av BIG, så kampen ganske ensidig ut. Strategiene til BIG så ut til å virke og FaZe Clan fikk ikke mer en fire runder, kartet endte 16-4.

På sitt eget kartvalg, Mirage, startet heller ikke FaZe Clan slik de ønsket. Etter sidebyttet sto det nemlig 10-5 til BIG.

FaZe og spesielt unggutten Helvijs "broky" Saukants så ekstremt gode ut i andre halvdel og var på god vei til et tredje kart da lagene gikk til to ganger overtid. Dessverre for Nygaard og FaZe Clan ble BIG for store og endte kartet 22-19.

Dermed er FaZe Clan ute av turneringen og BIG møter det franske laget G2 i finalen i morgen kl. 14.30.



CS-ekspert i TV 2, Hege Botnen. Foto: Privat.

TV 2s CS-ekspert Hege Botnen hadde også troen på å se Nygaard i finalen i morgen og sier at det er et surt tap for FaZe Clan.

– Det er garantert et skuffet FaZe-lag som forlot serveren etter et nesten mirakuløst comeback på kart nummer 2. Hadde det gått til kart 3 så tror jeg faktisk at FaZe hadde trukket det lengste strået, forteller hun etter semifinalen.