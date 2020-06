Helsetopper ber oss advare andre mot smittevernbrudd

FHI-sjef Camilla Stoltenberg og helsebyråd Robert Steen mener folk nå må konfrontere vilt fremmede dersom de ser at de bryter smittevernreglene.

Når sola steiker og det er helgefri kan det være lett å glemme strenge smittevernregler. Det merker Jens Bergersen og Kristine Bjarkholm, som har tatt seg turen til Hvervenbukta i Søndre Nordstrand i Oslo, med datteren Saga på 5 måneder.

– Man merker jo at ting går litt bedre, så jeg tror folk glemmer reglene litt, sier Bergersen.

– Ja, vi merker det rundt oss, men vi må jo bare gjøre det beste vi kan. Noe mer enn det får vi ikke gjort, sier Bjarkholm.

MORGENBAD: Det har vært flest nye smittetilfeller i Oslo så langt i juni har kommet i bydelene Søndre Nordstrand og Alna. Lørdag morgen var det fortsatt godt med avstand mellom folk i Hvervenbukta i Søndre Nordstrand. Foto: Goran Jorganovich

– Ta fram voksenstemmen

Helsebyråden i Oslo, Robert Steen, vil derimot oppfordre folk til å gjøre mer enn å passe på seg selv.

Han vil at flere skal påpeke når andre bryter smittevernreglene.

BER FOLK SI IFRA: Helsebyråd Robert Steen. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Det er litt som når man sitter på T-banen og ser at sidemannen har beina på sete. Klapp litt på beina og si at sånn gjør vi ikke, sier Steen til TV 2.

Hovedstaden opplevde i forrige uke en tredobling av smitten.

De fleste av de nye smittetilfeller i Oslo så langt i juni har kommet i bydelene Søndre Nordstrand og Alna, som har hatt henholdsvis 36 og 13 nye koronatilfeller hittil denne måneden.

Steen mener folk nå må på passe at andre ikke bryter smittevernreglene, for å hindre at byen må stenge ned igjen.

– Ikke nødvendigvis helt som tante Sofie i Kardemomme by, men med en litt sånn voksenstemme bør si ifra at vi har fortsatt smitte i byen vår, og at vi derfor må holde litt avstand, sier helsebyråden.

Frykter nye utbrudd

Han får støtte fra sjefen for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

– Jeg tror det er klokt å gjøre. Den siste tiden har vi sett hvordan vi alle angår hverandre. Det betyr at det vi gjør på stranden, har betydning for beboerne på sykehjem, sier FHI-sjefen.

FRYKTER NY SMITTEBØLGE: Leder av Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg følger nøye med på smittesituasjonen, og er urolig for at det kan komme en ny smittebølge til høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

I sin siste risikorapport skriver FHI at vi skal leve med epidemien i flere år. De frykter nå særlig at smitten skal spre seg under store arrangementer og på serveringssteder i sommer.

– Vi er bekymret for ny økning i smittespredningen, og for nye bølger, sier Stoltenberg.

Instituttet frykter betydelige lokale utbrudd. De viser til massesmittehendelser ser ut til å være en viktig drivkraft for pandemien, og kan forklare hvorfor epidemien skyter fart bare noen steder.