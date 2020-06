Jubler for avgiftslettelse – nå kan drømmebilen bli 100 000 kroner billigere

Fremskrittspartiet fikk sneket inn avgiftslettelser for direkteimport av bruktbiler.

Nå kan drømmebilen bli over 100 000 kroner billigere – dersom du direkteimporterer kjøretøyet fra utlandet, og bilen er mer enn ti år gammel.

Den lite kjente justeringen av bilavgiftene, som Frp fikk gjennomslag for i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, gir voldsomme prisavslag på bruktimport. Og jo større bil, desto større prisreduksjon.

– Dette er morsomt, for folk får mulighet til å importere bilen sin. Få drømmen oppfylt! Det er det dette handler om, sier Frps Bård Hoksrud med et bredt glis.

Han sitter i samferdselskomiteen på Stortinget og elsker asfalt og fete biler. I budsjettforhandlingene sørget Frp for at det blir mer av begge deler.

10 prosent engangsavgift

Rent teknisk har Frp fått gjennomslag for at bruktimporterte biler eldre enn ti år bare skal ha 10 prosent av engangsavgiften. Tidligere måtte importøren betale 22 prosent. Dette utgjør opp mot 100 000 kroner for mange av de mest populære muskelbilene. Også biler eldre enn fem år får lettelser, men her blir gevinsten rundt 20 000 kroner.

Og Frp innrømmer uten blygsel at dette ikke er særlig god miljøpolitikk eller et tiltak som får fart på norsk økonomi midt under en korona-krise.

Kravet ble fremmet mest for å glede bilentusiastene. En halv million nordmenn er medlemmer av en bilorganisasjon, og for Frp er det viktig å fremstå som et bilvennlig parti.

– Det er veldig mange andre tiltak i revidert budsjett som utløser aktivitet for å få fart på norsk økonomi. Dette er noe vi gjør for å glede alle som har bil som lidenskap, sier medlem av Finanskomiteen for Frp, Hans Andreas Limi.

Selv kjører han en voksen BMW, men innrømmer at også han drømmer om noe svært og amerikansk.

TV 2 møter de to bilentusiastene sammen med folk fra Amcar Norge og andre motororganisasjoner. Disse er selvsagt fornøyde. Simen Malerbakken, som selv eier en Mercedes S65 AMG 2007-modell med tolv sylindere og over 600 hestekrefter, smiler bredt i sommersolen.

– Nyprisen var nesten fire millioner en gang i tiden. Nå, med disse endringene, vil den havne på en halv million. Litt over det, sier Malerbakken.

Men han selger ikke for den prisen. Bilen er svært sjelden, og han er overbevist om at den med godt stell kommer til å bli mer verdt med årene.

Selv med denne prisreduksjonen på bruktimport, frykter ikke Frp at det vil bli noe voldsomt rush av folk som vil importere gamle, dyre biler på norske veier.

– Liten klimaeffekt

– Disse bilene har selvsagt litt høyere utslipp enn helt nye biler, men dette er doninger folk ikke kommer til å bruke til og fra jobb. Forrige gang, da vi reduserte grensen for veteranbiler fra 30 til 20 år, opplevde vi ikke noen voldsom importøkning, sier Hoksrud.

– Dette er et tiltak for de virkelige bilentusiastene, de som liker å lufte stasbilen på kortere turer sommerstid, og som elsker å skru og pusse på kjøretøyene sine, sier han.

Arne Ryen Holmsen, som de siste åtte årene har vært stolt eier av en Chevrolet Camaro jubileumsutgave med over 400 hestekrefter, opplyser at han totalt har kjørt omkring 25 000 kilometer med den hvite cabrioleten.

– Med motor på godt og vel 400 hk, så sparker den jo godt fra seg. Men kjører du pent, så går det fint på 0,9 liter på mila, sier Ryen Holmsen.

Avgiftsreduksjoner på utvalgte 2010-modeller:

Merke Avgift i dag 78% Avgift 90% Reduksjon Mustang GT kr 121 169,- 55 077,- 66 092,- Camaro SS kr 126 537,- 57 517,- 69 020,- 911 Carrera kr 95 565,- 43 439,- 52 126,- BMW M3 kr 164 236,- 74 653,- 89 583,- Cadillac Escalade kr 232 179,- 105 536,- 126 643,- Ford Expedition kr 253 070,- 115 032,- 138 038,- Porsche Cayenne kr 186 223,- 84 647,- 101 576,- Volvo XC90 kr 198 580,- 90 264,- 108 316,-

(Engangsavgiften regnes ut på grunnlag av to komponenter: Bilens utslipp, og bilens egenvekt. Høyere utslipp og høyere vekt gir høyere engangsavgift.)