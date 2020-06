Elon Musk er interessert i Fornebubanen - får hjelp fra tidligere Frp-statsråd

Solvik-Olsen jobber i dag som forretningsutvikler i Seabrokers. Den tidligere Frp-statsråden og nestlederen sitter fortsatt i partiets sentralstyre.

Samtidig samarbeider Seabrokers med Musk-selskapet The Boring Company. The Boring Company er et amerikansk infrastruktur- og tunnelselskap som ble grunnlagt av Musk i slutten av 2016, og i Las Vegas bygger selskapet et underjordisk system for autonome kjøretøy, elektriske biler og minibusser.

GIKK AV I 2018: Ketil Solvik-Olsen for for tiden i USA, men har lang fartstid i norsk politikk. Han gikk av som samferdelsminister i 2018, men har varslet gjenvalg til Stortinget. Foto: Lise Åserud

Solvik-Olsen bekrefter til TV 2 at Musk-selskapet er interessert i Fornebubanen.

– Norge har her en unik mulighet til å lede an i en transportrevolusjon, og samtidig kunne spare både tid og penger på å realisere etterlengtede infrastrukturprosjekt i Norge. Men det krever at man våger tenke nytt og annerledes, sier Solvik-Olsen til TV 2.

– Jeg håper politikerne i Oslo, Viken og på Stortinget nå benytter anledningen til å vurdere potensialet og viser nysgjerrig interesse for å få dokumentert hva dette alternativet fra Seabrokers og The Boring Company innebærer, legger han til.

Hoksrud-støtte

I innstillingen til Stortingets transportkomité om utbygging og finansiering av E18, kommer det frem at Frp ønsker at staten skal se nærme på prosjektet.

– Dette er dritkult. Det kan redusere kostnader og ta i bruk ny teknologi. Biler uten sjåfører gir mange muligheter, sier Frps Bård Hoksrud til TV 2.

– Er dette realistisk?

– Når man klarer å gjøre det i Las Vegas, er det fullt mulig i Norge også. Det er kult at Elon Musk ser til Norge og Fornebubanen. Det er ikke hvem som helst, sier Hoksrud.

POSITIV: Bård Hoksrud, som sitter i transportkomiteen, mener regjeringen bør la selskapet regne på Fornebubanen. Foto: Meek, Tore

– I fremtiden tror jeg det kommer den type teknologi og skifte ut T-banen slik den er i dag. Fornebu-banen er stedet å starte, sier Frp-politikeren.

Bård Hoksrud bekrefter at flere partier på Stortinget har hatt møter, og sier flere representanter har vært positive.

– Så tror jeg noen er bekymret for at jobben med Fornebubanen er kommet langt, men regjeringen bør la selskapet regne på det. Det er spesielt at Frp er i front på kollektivsatsing, sier Hoksrud.

Det var bygg.no som først omtalte saken.

Ap: Kan ikke plukke teknologi

Aps Sverre Myrli mener prosjektet er interessant, men at Stortinget ikke kan velge teknologi.

– Vi har hatt møte med med The Boring Company, og det de gjør i Las Vegas virker veldig interessant. Om det er overførbart til Norge vet jeg ikke, og uansett kan ikke Stortinget plukke ut én type teknologi fra ett bestemt selskap. Dette må fagetatene som Statens vegvesen og Bane NOR vurdere, sier han til TV 2.

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at norske Seabrokers og amerikanske The Boring Company nylig har presentert et konsept som potensielt kan redusere bygge- og driftskostnader betydelig for vei- og kollektivløsninger. Disse medlemmer viser til at The Boring Company i dag bygger ut en slik løsning i Las Vegas som første sted i verden, og ligger foran tidsskjema som fra start var veldig ambisiøst», heter det i en merknad fra Frp-representantene.

I merknaden fra Frp kommer det frem at partiet ønsker «å få evaluert en kollektivløsning basert på et slikt konsept for bruk i Norge.»

Det står videre at The Boring Company / Seabrokers har tilbudt seg å legge frem mer omfattende dokumentasjon og kostnadsvurderinger på deres konsept tilpasset konkrete case i Norge.