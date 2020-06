Busspassasjer skadet etter ulykke

Politiet fikk melding om at en buss har vært i en trafikkulykke i Fossen i Moss klokken 10.53.

– Bussen har kjørte inn i en senkbar søyle i veien og bråstoppet, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til TV 2.

Søylen kan styres fra bussen og det er uklart om det har vært en teknisk feil ved søylen som medførte at den ikke gikk ned.

Det var totalt fem passasjerer ombord på bussen når hendelsen skjedde.

– En kvinne falt fremover under sammenstøtet og var først bevisstløs. Personen er våken nå og kjørt til Kalnes for sjekk, sier Knudsen.

I tillegg er tre andre passasjerer, to kvinner og et barn, kjørt til legevakten for en sjekk.

Patuljien har opprettet sak og skal etterforske hva som har skjedd.