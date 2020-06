Leteaksjon etter båtkollisjon i Selje

Politiet fikk melding om sammenstøtet mellom de to fritidsbåtene i Selje i Måløy klokken 05.16.

– En båt kjørte inn i en annen båt som lå til kai. Deretter kjørte båten vekk fra stedet, sier operasjonsleder Per Algerøy.

Ingen skal ha kommet alvorlig til skade i kollisjonen, men den ene båten har fått noen materielle skader.

Politiet bestemte seg for å starte en leteaksjon etter båten for å sjekke at alt var i orden.

– Vi fikk melding om at føreren kanskje var ruspåvirket, sier Algerøy.

Politiet leter fra landsiden, mens redningsskøyta Idar Ulstein foretar søk til sjøs. Klokken 10 har politiet avsluttet søket.

– VI har ikke lenger mistanke om at båten er i fare. Det vil kanskje bli opprettet sak på sammenstøtet, sier Algerøy.