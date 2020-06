Forbrukerrådet mener flyselskapene gjør det for vanskelig å kreve refusjon

Forbrukere har en lovfestet rett til å få tilbake pengene når flyreiser de har bestilt og betalt for blir kansellert.

Men Forbrukerrådet mener at flyselskapene på sine nettsider gjør det vanskeligere for kundene å kreve pengene tilbake fordi de heller ønsker å gi kundene tilgodelapper eller bonuspoeng.

– Det er ganske åpenbart at flyselskapene aktivt forsøker å dytte forbruker over på en tilgodelapp heller enn å gi pengene tilbake. Slik sidene nå er designet er det vanskelig for forbrukere å forstå at de i det hele tatt har krav på pengene tilbake dersom de ønsker det, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.



Hun mener flyselskapenes praksis i dag bryter med loven, og at det dermed kan være grunnlag for sanksjoner fra Forbrukertilsynet og Luftfartstilsynet.

– Så lenge flyselskapene ikke ser ut til å ville gjøre noe med nettsidene sine, må de få enda tydeligere beskjed – og det vil selvsagt en bot fra tilsynet være, sier Blyverket.

