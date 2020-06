Oslos helsebyråd: – Vi er nære smitten

– Jeg tror ikke tallene skal overraske oss ettersom vi nå åpner samfunnet igjen i en situasjon hvor vi fortsatt har korona i samfunnet, sier Robert Steen til Nyhetskanalen lørdag morgen.

Ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) for uke 23 viser 81 nye koronasmittede i hovedstaden. Det er en betydelig økning fra uke 22, når det ble påvist 24 nye smittetilfeller.

81 smittetilfeller er likevel ikke noe voldsomt tall for en by med 700.000 mennesker, sier Steen.

– Det er riktignok tre ganger mer enn uka før, men allerede denne uka ser vi at det går litt ned igjen. Dette vil sannsynligvis gå i bølger i ukene og månedene framover.

Har bra kontroll

– De fleste tilfellene er i enkelte bydeler, Søndre Nordstrand og Alna, er ikke det riktig?

– Jo, men det tror jeg er litt tilfeldig. I forrige uke var det det, denne uka er det litt andre bydeler, svarer Steen, og fortsetter:

–Det som jeg tror det viktige i forhold til at vi har såpass kontroll på tallene, er at vi får et bevis på at vi er nære smitten nå. Vi vet hvilke mennesker, hvilke familier, hvilke grupperinger, hvilke bursdagsselskaper hvor smitte har spredt seg. Dermed kan vi tidlig gå inn og isolere og få folk i karantene slik at en ukontrollert smittespredning ikke finner sted slik vi så i mars måned, sier helsebyråden.

Må ikke glemme basisreglene

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg gir Steen rett i at man har grunn til å tro at det er god kontroll på smitten i Oslo. Smitten kan også komme i større omfang enn vi har sett hittil, og vi må regne med at dette også vil skje i andre deler av landet, sier Stoltenberg.

– Det er vel et faktum at noen begynner å slappe litt for mye av? Bekymrer det deg?

– Ja, det bekymrer meg, og så er det vår jobbe å bekymre oss for akkurat det og minne om at vi må finne måter å være sammen på, måter å gjøre vanlige ting på som samtidig ivaretar de enkle smittevernreglene som også er de aller viktigste: nemlig å holde avstand og holde seg hjemme og bli testet om man har symptomer. Pluss de vanlige hygienereglene, å vaske hendene og så videre.