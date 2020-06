Fotballryktene: – Manchester United jakter på Juventus-stjerne

Juventus er klare til å selge midtbanespiller Aaron Ramsey, kun ett år etter å ha signert ham fra Arsenal. Den italienske storklubben ønsker nå å spare penger – og ettersom at 29-åringen har en ukelønn på 4,8 millioner kroner – ser det ut til at han er første som må gå. Neste stoppested for waliseren kan potensielt være Manchester United. Det melder Daily Mail.

Leicester kan bli nødt til å senke prisen for venstreback Ben Chillwell. Den ettertraktede 23-åringen er klar på at han ønsker å signere for Chelsea. Det skriver Sport.

Arsenals portugisiske back, Cedric Soares, ser ut til å forlate London-klubben uten å ha spilt en en eneste kamp. Det melder nettstedet Goal. 28-åringen kom på lån fra Southampton i januar.

Everton venter på at franske Nice skal legge inn et bud på midtbanespiller Morgan Schneiderlin. Klubben frykter å tape litt over 200 millioner kroner for franskmannen som de kjøpte fra Manchester United. Det skriver Daily Mail.

Spanske Marca sier at tidligere Tyskland-og Liverpool-spiller, Dietmar Hamann, oppfordrer Bayer Leverkusen-spiller Kai Havertz om å ikke gå til Manchester United, men at han heller bør signere for Chelsea.

Real Madrid vil ha N'Golo Kante. Spanjolene er villig til å betale rundt 859 millioner for den franske 29-åringen. Det skriver spanske AS.