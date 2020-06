Motorsyklist stakk fra politiet i 200 kilometer i timen i 90-sone

Klokken 23.30 stakk en mann i 20-årene på motorsykkel fra en politipatrulje på E6 i Vestby.

Ifølge politiet holdt motorsyklisten en fart på 200 kilometer i timen. På gjeldende vei var fartsgrensen 90 kilometer i timen.

– Han stoppet ikke for kontroll og satte avgårde i veldig høy hastighet, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Tom Sandberg til TV 2.

Så politiet kjørte etter mannen på motorsykkel.

– Etter en stund forsøkte han å ta av veien og over på E18, og i den forbindelse veltet han. Han hadde ikke like høy hastighet når han veltet, sier Sandberg.

Ifølge operasjonslederen ble mannen sjekket av en ambulanse som kom til stedet, og han fremstod som uskadet.

– Å kjøre i en slik hastighet er helt vanvittig. Han skal være glad for at det gikk så bra som det gikk. Hvis man kjører så fort over lengre strekninger merker man ikke hvor fort det går, og det er veldig farlig, sier Sandberg.

Mannen fikk førerkortet, som han kun hadde hatt i en måned beslaglagt på stedet, og han ble også anmeldt.

Hendelsen ble også rapportert inn til Spesialenheten for politisaker.