Brasil er virusets nye episenter med nest flest døde i verden

Men landets president Jair Bolsonaro kaller dødstallet for overdrevet og mener det blir brukt mot han i et politisk spill.

Fredag kveld viser statistikken ført på koronadødsfall at Brasil klatrer forbi Storbritannia og er landet med flest døde, bare slått av USA. Men så langt har landets president, Jair Bolsonaro vært varsom med slå full alarm.

41.828 personer har mistet livet med koronaviruset i landet. Det viser de siste tallene fra Brasils helsedepartement. Med det har Brasil passert Storbritannia, som til nå har mistet 41.481 personer etter koronasmitte.

Landet registrerte 909 covid-19-relaterte dødsfall det siste døgnet, med 828.810 bekreftede koronavirustilfeller totalt i befolkningen på 212 millioner.

Eksperter sier imidlertid at det faktisk antallet tilfeller kan være 10 eller 15 ganger høyere.

En skulle tro at det har fått enhver brasilianer til å sperre opp øynene, men landets øverste leder har brukt enhver mulighet til å dysse ned virusets alvorlighetsgrad.

Splitter Brasil

De siste ukene har regjeringens håndtering av koronakrisen fått sterk kritikk innad i Brasil.

Forrige helg tok tusenvis til gatene i flere store byer i Brasil for å uttrykke sin misnøye ovenfor presidenten og rasisme i lys av George Floyds død.

– Målet vårt er å vise at mesteparten av befolkningen er imot regjeringens livsfarlige politikk og trusler om å bryte med demokrati, sa Danilo Passaro, fra bevegelsen Somos Democracia (We Are Democracy) til Havana Times.

UT MED BOLSONARO: Under forrige helgs demonstrasjoner rundtom i hele Brasil ble slagord av ulik sort holdt opp. Et av de som gikk igjen var "Fora Bolsonaro", eller ut med Bolsonaro. Foto: Diego Vara / Reuters / NTB scanpix

Bolsonaro snakker tallene ned

Tidlig ut i koronakrisen omtalte Bolsonaro viruset som en svak forkjølelse og han anklaget media for å hause opp dets medførende konsekvenser.

Den siste tiden har det gått lenger og lenger mellom uttalelsene fra Bolsonaro.

Men torsdag sa presidenten at den føderale regjeringen har mottatt informasjon om at det totale antallet dødsfall er oppblåst og at mange dør av andre grunner. Men siden dødsattetstene hans inkluderer koronavirus som årsak, blir tallet større skriver Brasils største papiravis Folha De S.Paulo.

PRESEDENS: President Bolsonaro deltok den 31. mai på en protest i Brasilia til støtte for ham selv. Han ankom protesten på hest med følgende vakter. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters / NTB scanpix

Bolsonaro mente også at de høye dødstallene ble brukt mot han i et politisk spill.

– Folk prøver å bruke dette politisk. Jeg mistenker at de prøver å dra nytte av dødstallene for politisk gevinst ved å skylde på den føderale regjeringen. Det kan hende jeg tar feil, men helt eller store deler av de døde har ikke mistet livet på grunn av mangel på respiratorhjelp, sa Bolsonaro ifølge avisen.

Presidenten og hans regjering har tidligere i juni høstet kritikk for og blitt anklaget for å ha unnlatt å opplyse om det totale antallet smittetilfeller og dødsfall.

Tallene som det brasilianske helsedepartementet har oppgitt viser at antallet koronadødsfall fra tidlig i mai har vært stabilt høye.

På det meste så langt, den 04. juni, ble det rapportert om 1.492 dødsfall på det døgn. Og antallet døde ser ikke ut til å synke, men har holdt seg stabilt rundt 1.000 per døgn i juni.

LIKHETSTREKK: Jair Bolsonaro blir ofte sammenlignet med sin amerikanske motpart i måten han har håndtert koronakrisen på. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Forsvarer bruk av malariamedisin

President Jair Bolsonaro har, i likhet med sitt amerikanske motstykke Donald Trump, trukket fram hydroksyklorokin og klorokin som effektive i behandling mot det nye koronaviruset.

Medisinen brukes ofte mot malaria, men har ingen vitenskapelig bevist effekt mot koronaviruset.

Det ble for en tid tilbake fremlagt dokumentasjon fra et større studie som viste at medisinen ikke hadde effekt mot viruset, men heller hadde flere skadelige bivirkninger. Studiet ble så trukket tilbake, siden det var basert på manglende datagrunnlag, noe som gav Bolsonaro vann på mølla.

Har satt i verk tiltak

Selv om presidenten omtaler viruset i et ganske neddyssene ordelag, har det også i Brasil blitt satt i verk en rekke omfattende tiltak. Skoler har blitt stengt ned, offentlige områder har blitt stengt og folk har blitt oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme.

Men landet går nå mot å lette på de strenge tiltakene.

Torsdag åpnet kjøpesentrene i Brasils to største byer, Rio og Sao Paolo opp for første gang siden krisen traff landet for fullt. Der var det krav om holde distanse, bruk av munnbind og temperatursjekk ved inngangene, ifølge Reuters.