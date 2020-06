Video av pågripelse ryster Canada: – Sjokkerende

En video som viser at en leder av urbefolkningen i det nordlige Alberta blir taklet og slått av politiet har ført til store reaksjoner i Canada.

Allan Adam, som er en av lederne i urbefolkningen Athabasca Chipeywan First Nation i Canada, anklaget i helgen det kanadiske politiet for å ha utøvd grov vold mot han under en pågripelse i mars i år.

– Jeg falt ned på knærne, og sakte kjente jeg at jeg falt ut av bevissthet. Alt jeg husker er blod som renner ned fra munnen, uttalte han lørdag ifølge CBC News.

Et dashbordkamera i en av politibilene fanget hendelsen på film. Adam har krevd videoen utlevert.

Videoen, som ble overlevert retten torsdag, ble senere offentliggjort av en rekke kanadiske TV-stasjoner torsdag kveld. Videoen har rystet det kanadiske folket, som allerede har debattert rasisme i det kanadiske politiet.

Se video av hendelsen øverst i saken.

Blir slått

Videoen fra hendelsen, som utspilte seg utenfor et kasino i Alberta, ble presentert som en del av bevismaterialet i retten torsdag.

I den 12 minutter lange videoen ser man at Adam går mot en politibil som er parkert bak hans egen, for å klage på at han føler seg trakassert av politiet.

Adam banner mens politibetjenten gjentatte ganger ber han om å gå tilbake til bilen sin.

Omkring syv minutter inn i videoen prøver en politibetjent å gripe den ene armen til Adam i noe som ser ut som et forsøk på å arrestere han.

Så kommer en annen politibetjent løpende og takler Adam i bakken. Politibetjenten slår Adam i hodet før han tar et basketak.

Adam blir deretter satt i håndjern og ført vekk mens han blør fra hodet.

UTRYGGE: Canadas statsminister Justin Trudeau sier at mange svarte og mange blant urbefolkningen føler seg utrygge på politiet i landet. Foto: Blair Gable / Reuters

– Sjokkerende

– Vi har alle sett den sjokkerende videoen av Adam sin pågripelse, og vi må komme til bunns i dette, sier den kanadiske statsminister Justin Trudeau.

– Akkurat som mange andre, har jeg mange spørsmål om hva som skjedde, sier han fredag ifølge CBC News.

Statministeren understreker at dette ikke er en isolert hendelse.

– Altfor mange svarte kanadiere og folk fra urbefolkningen føler seg ikke trygge rundt politiet. Det er helt uakseptabelt. Og som en regjering, så må vi endre det, sier Trudeau.

Ifølge Reuters har blant annet statsministeren foreslått at politiet bør utstyres med kamera på kroppen.

Bilskiltet var utgått

Adam ble stoppet den 10. mars i forbindelse med at bilskiltet hans var utgått. Han hadde han nylig fått bilen tilbake, etter at den hadde vært beslaglagt i 60 dager, og han hadde ikke fått med seg at registreringsnummeret nylig bar utgått.

Han sier situasjonen eskalerte kraftig da han begynte å spørre politiet om hvorfor han ble stoppet.

Etter hendelsen ble Adam siktet for å ha motsatt seg pågripelse og for å ha overfalt en politibetjent, skriver kanadiske CBC News.

DASHBORDKAMERA: En 12 minutter lang video fra et dashbordkamera fanget hendelsen på film. Foto: RCMP / Reuters

– Rimelig

Ifølge avisa The Globe and Mail har politiet tidligere uttalt at politibetjentens handlinger var «rimelige» ettersom Adam motsatte seg arrest.

– Denne hendelsen ble filmet av politibilens kamerasystem, og det er blitt konkludert at deres handlinger var rimelige, har politiets talsperson Fraser Logan uttalt.

Etter at Adam la ut en tilskuervideoer av pågripelsen sist lørdag, kunngjorde derimot det uavhengige Alberta-byrået at de skal etterforske saken. De etterforsker politiet etter hendelser med død eller potensiell mishandling.