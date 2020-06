Nå kan skuespillere være intime på scenen igjen: – Gledens dag

Forskriftsendringen betyr også at profesjonelle idrettsutøvere og barn på fritids- og ferietilbud i sommer slipper å holde en meters avstand.

NRK skriver at deres egen dramaserie, Exit, nå vil kunne spille inn intime scener igjen, to måneder tidligere enn planlagt. Også teatersjef for Nationaltheatret, Hanne Tømta, er svært begeistret for nyheten.

– Dette er en gledens dag for alle som jobber med teater. Vi har jo måttet gjøre veldig mye veldig annerledes.

Hun legger til:

– Det å ha anledning til å ta på hverandre for eksempel er en befrielse for oss. Nå kan vi ta på hverandre med god samvittighet.

(NTB)