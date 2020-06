Riiber får ikke hoppe på ski på flere måneder

Riiber skadet høyrekneet da han falt etter et langt hopp på trening i Midtstubakken i Oslo torsdag. Fredag var han til undersøkelser hos Olympiatoppens spesialister.

Der ble det blant annet tatt MR-bilder. De påviste til alt hell ingen avrevne bånd eller alvorlige skader på menisken.

Likevel får fallet konsekvenser for treningen til Riiber i tiden som kommer.

– Et slikt fall setter strukturer i kneet på strekk, og gjør at Jarl må ta det med ro en stund, trene alternativt og unngå hopping i en to-tre måneders periode fremover, sier kombinertlandslagets lege Anders Storhaug Heen til NTB.

Skal legge plan

Han opplyser videre at det kommende uke blir lagt en mer detaljert plan for Riibers opptrening.

Sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan, er glad for at konsekvensene av Riibers fall ikke ble større.

– Dette kunne gått verre, og jeg er egentlig lettet. Jarl er en så god kombinertløper at det kan være positivt med alternativ trening i to-tre måneder. Jeg tror og håper at dette ikke vil sette ham tilbake når sesongen starter i slutten av november, sier han til NTB.

Full dominans

Riiber dominerte kombinertsporten fullstendig forrige sesong. 14 verdenscupseirer ble fasiten for 22-åringen som hadde avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt i god tid før sesongavslutningen.

Nylig ble kombinertesset far for første gang. Han og samboer Sunna Margret Tryggvadottirs ble foreldre til en jente i forrige måned.

VM i Oberstdorf er det store høydepunktet for Riiber og kombinerteliten kommende sesong. Samtidig er det uvisst hvilken påvirkning koronapandemien får på terminlisten.

