Demonstranter har tatt over område i Seattle – politiet er sperret ute

På tirsdag hang demonstrantene opp en banner på en politistasjon i byen.

– Dette området er nå folket i Seattle sin eiendom, stod det ifølge Seattle Times.

Hundrevis av demonstranter har tatt over et område i Seattle, som de har døpt «the Capitol Hill Autonomous Zone», også forkortet til «CHAZ». Området har vært avsperret i tre dager, og skal gi innblikk i hvordan det ville vært å være selvstyrende uten et politi.

Ifølge The Guardian strekker området seg over flere kvartaler og deler av en park i nabolaget Capitol Hill. Politi ble bedt om å forlate området etter en rekke harde sammenstøt med demonstranter.

– Det vi ser i Chaz er bare et lite innblikk i den hverdagen folk kan ha. Det avslører at det er unødvendig å ha for mye politi, sier Dae Shik Kim Jr (28) til avisen.

BARRIKADER: Det er satt opp barrikader rundt området som sørger for at biler ikke kan kjøre inn i CHAZ. Foto: Nick Wood / Reuters

«Alt» er gratis

Samtidig som demonstrantene protesterer rasisme og politivold, har de også etablert et lite samfunn.

Det finnes en liten hage, en medisinstasjon, et røykeområde og et marked hvor man kan få utstyr og mat gratis.

Det finnes også flere minnemarkeringer fylt med lys, blomster og bilder av George Floyd. I tillegg er det bilder av flere andre som har mistet livet som følge av politivold, skriver Seattle Times.

Selv om demonstrantene har satt opp barrikader slik at biler ikke kan komme inn i området, skriver avisen at situasjonen er fredelig. Det spilles musikk og vises dokumentarfilmer.

– Ta tilbake byen

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

I en Twitter-melding er derimot Trump klar på hva han synes om «CHAZ». Han beskylder demonstrantene for å være «terrorister».

– Terrorister har tatt over Seattle, selvfølgelig ledet av radikale ventreorienterte demokrater, skrev presidenten torsdag.

I neste melding kom Trump også med en krass oppfordring til borgermesteren i Seattle, Jenny Durkan, og guvernøren i Washington, Jay Inslee.

– Ta tilbake byen deres NÅ. Hvis dere ikke gjør det, gjør jeg det. Dette er ingen lek. Disse stygge anarkistene må bli stoppet UMIDDELBART. HANDLE RASKT! skrev han.

SPERRET AV: Politistasjonen i Seattle er sperret av og politiet slipper ikke inn i området. Foto: Nick Wood / Reuters

– Ikke sant

Guvernør Jay Inslee svarte presidenten på Twitter.

A man who is totally incapable of governing should stay out of Washington state’s business. “Stoop” tweeting. https://t.co/O6i04qmZ9v — Jay Inslee (@JayInslee) June 11, 2020

– En mann som er helt ute av stand til å regjere burde holde seg unna staten Washington sine saker, skrev Inslee.

Også Durkan viste motstand mot Trump under en pressekonferanse torsdag. Hun mener at historien Trump prøver å fortelle om «terrorister» med en «radikal agenda», ikke er sann.

– Trusselen om å invadere Seattle, å splitte og å oppfordre til vold i byen vår er ikke bare uvelkommen, det vil også være ulovlig, sa borgermesteren ifølge The Guardian.

MINNES: På bakken er det skrevet «Black Lives Matter» i store, fargerike bokstaver. Store deler av området er viet til å minnes George Floyd. Foto: Jasmyne Keimig - The Stranger

Vil kutte støtten til politiet

Det autonome området som er sperret av i Seattle er del av en større bølge av demonstranter i USA som krever at myndighetene skal kutte støtte til politiet («defund the police»). De mener løsningen for å redusere politivold kan være å kutte i politibudsjettet og heller investere pengene i utdanning, arbeidsliv og andre sosiale tjenester. I tillegg krever demonstrantene at politiet skal slutte å arrestere folk som protesterer i gatene.

En fullstendig liste over kravene til demonstrantene er publisert her.

Demonstrantene har også selv beskrevet «CHAZ» som et fredfullt sted. Den store majoriteten av demonstranter har på seg ansiktsmasker for å hindre koronasmitte.



I en ny oppdatering fredag skriver Seattle Times at demonstrantene oppfordrer alle som deltar til å bruke ansiktsmasker og holde avstand til hverandre.

Det er cirka to og en halv uke siden George Floyd døde. Protester mot politivold og rasisme, som startet i USA, har bredt seg over hele verden.