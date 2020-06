Tillater 200 tilskuere på eliteseriekamper

Eliteserieklubbene i fotball fikk fredag klarsignal til å slippe inn 200 tilskuere på arenaene når kampaktiviteten starter opp.



Beslutningen ble opplyst om på et møte mellom klubbene og Norges Fotballforbund. Bergensavisen meldte først om saken.

En annen melding fredag kveld, er at årets fotballsesong for klubbene i 2. divisjon for menn starter opp 11. juli. Og det skal spilles enkel serie.

Begrenset tilgang

Klarsignalet om tilskuere kom bare timer etter at regjeringen som ventet åpnet for at arrangementer med inntil 200 deltakere kan gjennomføres fra 15. juni.

Det får altså positive konsekvenser også for fotballklubbene.

I fredagens beslutning heter det at kun supportere fra hjemmelagene vil bli sluppet inn på kampene, og det blir opp til klubbene å organisere hvem som får billett. Tilskuerne får komme inn på arenaen under forutsetning av at énmetersregelen og øvrige smitteverntiltak følges.

Stor forskjell

Odds daglige leder Einar Håndlykken kaller åpningen som nå er gitt for tilskuere på tribunen «veldig positiv».

– Dette er nok et skritt på veien mot å komme tilbake i en mer normal situasjon. Vi spiller ikke disse fotballkampene for egen del, men for dem som er glad i klubben. Det er jo hele meningen med fotballen, sier han til NTB.

– Det hadde føltes veldig rart å skulle spille uten publikum, og det er veldig stor forskjell på 200 og null. Samtidig gleder vi oss til enda flere, tilføyer Håndlykken.

Fredagens avgjørelse kommer etter at det i lang tid har vært planlagt for å spille eliteseriekampene for tomme tribuner. De 200 tilskuerne som nå slippes inn kommer i tillegg til det som må være på plass av dommere, presse, vakter og andre funksjonærer.

Smittevern i fokus

I dagene som kommer må de enkelte klubbene ta stilling til hvem som skal få det begrensede antallet billetter som vil være tilgjengelig.

– Vi kommer til å prioritere medlemmer, sesongkortinnehavere, supportere, samarbeidspartnere og frivillige. Vi må prioritere de viktigste gruppene våre, sier Odd-leder Håndlykken.

– Så får vi prøve å finne et system, tilføyer han og påpeker at det kommer mange hjemmekamper i ukene som venter.

Dermed vil det totale antallet som får se skiensklubbens kamper tilsammen bli høyere enn 200.

Smittevernet skal fortsatt være i fokus.

– Hos har vi 11.000 seter og 12 innganger, så jeg har tro på at vi skal gjøre dette på en forsvarlig måte, sier Håndlykken.

Han avviser at det i forkant av fredagens møte lå forventninger i luften om at mer enn 200 personer kunne slippes inn på tribunene.