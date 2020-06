Blant de få publikummerne som slapp inn på gårsdagens stevne på Bislett, var statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V). Det bet Gjert Ingebrigtsen seg merke i.

– Jeg har en høne å plukke med Erna. Jeg så det også var et par andre representanter her jeg skulle ha snakket med, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Ber om unntak fra karantene

For sammen med sportssjef Erlend Slokvik i Friidrettsforbundet, har Gjert Ingebrigtsen lenge jobbet opp mot myndighetene for å skaffe Team Ingebrigtsen unntak fra karantenereglene slik at de kan reise fram og tilbake fra europeiske land. Slik at de blant annet kan gjennomføre den tradisjonelle høydetreningen de alltid gjør hver sommer i sveitsiske St.Moritz.

Men statsminister Erna Solberg er kategorisk på at det er uaktuelt.

– Per dags dato så er ikke det blant de tingene vi kan tillate, sier Erna Solberg til TV 2.

Regjeringen har så langt vært tydelige på at det å være profesjonell idrettsutøver ikke samfunnsmessig viktig nok for å kvalifisere til unntak fra karantenereglene.

– Idrett er viktig, men helse er alltid viktigst, sier statsministeren.

Og det får Gjert Ingebrigtsen til å synge ut.

– Nei, jeg ser jo ikke annet enn at de (regjeringen, red anm.) er til stede her i dag, så en viss viktighet må det jo ha. Ellers kunne de holdt seg hjemme og sett på fjernsyn, sier Gjert og kikker opp på VIP-tribunen der statsministeren overværte Bislett Games.

– I forhold til korona og smittevern er jo ikke idrett viktig. Men som nasjonsbyggende og identitetsbyggende, så er det viktig. Men jeg har jo ingenting jeg skulle sagt i denne saken annet enn å si min mening.

Den frittalende friidrettspappaen etterlyser derfor mer fleksibilitet hos norske myndigheter.

– Jeg skulle ønske at vi kunne reist ut, og tatt en prøve når vi kom hjem og dokumentert at vi var friske. Så måte det være OK. Å settes i ti dagers karantene uansett om man er frisk synes jeg ikke er rimelig. I andre land har de en ordning der man får komme inn hvis du kan dokumentere at du er frisk gjennom en prøve som ikke er eldre enn to dager. Og det burde vi hatt i Norge også.

– Så du mener det er veldig lite fleksibelt?

Guttene sitt yrke blir behandlet på samme måte som en pakketurist til Kanariøyene. Og det synes jeg er spesielt.

– Veldig lite fleksibelt, der guttene sitt yrke blir behandlet på samme måte som en pakketurist til Kanariøyene. Og det synes jeg er spesielt.

Lever av å være friske

Team Ingebrigtsens viktigste argument er at de som idrettsfolk er godt trent i smittevern, og lever mer asketisk enn folk flest.

– Vi lever av å være friske. Vi lever av å ha sånne restriksjoner som Norge og resten av verden har nå. Det har vi hele året. Vi har spritdispensere som henger på veggen hjemme hele året. Og det har det gjort i alle år, sier Gjert Ingebrigtsen.

Selv spøker sønnene med at Gjerts kamp mot Erna kan se ut som rått parti.

– Erna bestemmer over Gjert, så hun kan nok sette en stopper for de laminerte planene, ler Filip Ingebrigtsen.

Og Jakob tar også den humoristiske tonen.

– Erna har ikke snakket med oss ennå. Vi bryr oss ikke om hva hun sier til deg. Hun er jo litt på godfot med oss, sier Jakob Ingebrigtsen spøkefullt, før broder Filip kaster seg på.

– Jeg har hjulpet henne litt med sånn Candy Crush-spill. Jeg har noen sånne hacks der, ler han.

– Og jeg har noen drøye Pokemons i hylla mi, skyter Jakob inn.

– Dere prøver å bestikke henne?

– Nei, vi prøver å være på godfot med henne. Det er moro hva man gjør for vennene sine. Bestikking og bestikking. Det går jo an å snakke fornuft, sier brødrene og ler.

Åpnes ikke før 20.august

Men slik det ser ut nå, må nok Team Ingebrigtsen belage seg på en sommer i Norge. Og heller ta til takke med de stevnene og gateløpene som det stadion blir flere av rundt omkring.

– I utgangspunktet har vi sagt at vi kommer til å åpne for hele Europa for fullt før 20.august. Så rundt alle steder kan de nok ikke dra. Men det kan være enkeltland i denne situasjonen du kan reise til å konkurrere, sier Erna Solberg til TV 2.

Etter fredagens pressekonferanse med Solberg, kan Gjert og guttene i alle fall prøve å finne seg et fjell, eller et løp på Gotland. Da slipper de i alle fall karantene når de vender hjem.