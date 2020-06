Derfor mener han dette er bedre enn å reise

Norge bader i sol, og det gjør at strendene og parkene rundt om i landet er sprengfulle av solhungrige nordmenn.

Men å ligge i en tettpakket park kan ha mindre smitterisiko enn å dra på utenlandsferie.

– Det er en del forhold knyttet til reisevirksomhet til land med mye smitte, som er litt annerledes enn på Sørenga (badested i Oslo journ.anm) når du drar på badetur, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

– For det første er det mer smitte i samfunnet du reiser til, og så er det noe med hva du gjør der. Du skal handle, reise rundt og de vanlige tingene, og så er det noe om hvor mange som reiser til det stedet. Da blir det veldig sentralt om man reiser til en region hvor det er mye smitte eller lite smitte, fortsetter Nakstad.

Det er lite smitte i det norske samfunnet. Det gjør at det også er tryggere å oppholde seg hjemme i Norge.

Førte til pandemien

Fredag la regjeringen fram nye reiseråd. Det innebærer at man kan reise til alle land i Norden, bortsett fra Sverige med unntak av Gotland.

Nakstad sier at mange land er forsiktige med å åpne opp for mye for å hindre stor smittespredning igjen.

– Mange land er nok litt forsiktige nå fordi de har vært gjennom en pandemibølge som hadde sitt utspring i nettopp reisevirksomhet, og det var ikke et veldig stort antall mennesker som kom til Norge fra utlandet i februar og mars og som førte til at vi fikk stor smittespredning, sier den assisterende helsedirektøren.

Det at det meste av Sverige er stengt for nordmenn, kan endre seg hvis smittesituasjonen i landet bedrer seg.

Dette øker risikoen

Nakstad sier at stedene hvor det nå er blitt tillatt å reise til, har omtrent samme smittesituasjon som Norge.

Men selv om stedene er omtrent på nivå med Norge, kan reising føre til økt smitterisiko.

– Både det at vi er mer i kontakt med hverandre generelt og vi kan reise rundt, øker risikoen for smitteutbrudd. Men det er nettopp da det er viktig at vi fortsetter å gjøre det vi har gjort i flere måneder: Være hjemme om man er syk, holde avstand og teste seg om man har symptomer, sier Nakstad.

– Hvis vi fortsetter å gjøre det, kan vi fange opp de enkelte tilfellene som da vil komme uten at det blir noe mer ut av det, fortsetter han.

Håpet på Tyskland

Hver 14. dag kommer reiserådene til å vurderes. Om faren for smitten endrer seg, kan reiserådet også endre seg.

Politisk rådgiver Kjersti Aastad i NHO Reiseliv sier hun hadde håpet for en klar dato for når tyskerne kan komme til Norge igjen.

Tyske turister legger igjen enorme summer hvert år.

– Tyske turister liker å reise rundt i Norge, de er her lenge og legger igjen mye penger, så det er viktig. Men det aller viktigste er den forutsigbarheten man kan få ved at man bestiller og kommer, sier Aastad til TV 2.

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv sier at det virker som regjeringen ikke prioriterer reiselivsnæringen.

– Vi er utrolig skuffet over at regjeringen er så lite proaktive når de skal gå skritt for skritt framover. Vi ser at EU har en annen holdning til det å åpne grenser. Jeg skulle ønske man kunne åpnet for de andre landene i Schengen som har samme smittesituasjon som oss, sier Bergmål.

Danmark-flukt

Bergmål mener at regjeringen heller burde ha brukt tid og ressurser på å åpne for Tyskland i stedet for Sverige, som har store smitteutfordringer.

– Problemer er at det kommer på toppen av andre skuffende beskjeder i det siste om at man ikke kan forlenge permitteringsordningen og at man ikke kan ha like mange på konferanse som man kan ha i Danmark for eksempel, sier Aastad.

Hun tror norske selskaper kommer til å reise til Danmark på konferanser. Der får man være 500 personer samlet, i Norge er grensen 200.

40 prosent av alle hotellovernattinger i Norge er i forbindelse med møter og konferanser.