Siri Kristiansen gifter seg i sommer

Fredag delte Siri Kristiansen et bilde på Instagram som hintet til forlovelse. Flere gratulerte programlederen, som bekrefter til God kveld Norge at hun skal gifte seg.

Programlederen er har vært sammen med Espen Bjurstedt i 13 år. Paret bor i Son og har to barn sammen.

Snakket om forlovelse

– Jeg har mast på Espen de siste årene, men det har ikke vært tiden for det, forteller Kristiansen.

Men for paret har korona-tilstanden i landet gjort rom for bryllup, og for noen uker siden ble de enige om å endelig gifte seg.

– Det er egentlig ingen romantisk historie. Vi satt en kveld for noen uker siden og snakket om at det passer veldig bra å gjøre det nå. Så det var ingen som gikk ned på kne, forteller Kristiansen.

Det var altså ingen ring tilstede, men programlederen forteller at ektemannen gjerne ønsker å fri skikkelig.

– Vi skal ha fest på fredagen før seremonien hvor han skal holde tale, så jeg sa at så lenge du frir iløpet av den talen, så er vi innafor, forteller en latterfull Kristiansen.

Bryllup i skogen

Kristiansen forteller at bryllupet vil finne sted en helg denne sensommeren med familie og venner.

– Vi gjør det todelt, og inviterer familie på fredagen og venner på lørdag.

Selve vielsen vil finne sted utendørs i skogen.

– I fjor viste jeg han stedet hvor jeg ville gifte meg, det er en i en skog uti gokk et sted, forteller hun.

Programlederen legger til at det vil være en rolig feiring og seremoni.

– Det blir gryterett og langpanne, ikke noe store greier, forteller hun.

Vielsen vil finne sted på sensommeren.

– Nå spiser jeg bare knekkebrød frem til den tid, sier Kristiansen lurt.