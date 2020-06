Winnie (5) døde - sju kompresser glemt i magen etter operasjon

Familien er fortsatt rystet etter at de mistet sin beste venn, goldendoodlen, Winnie, etter en veterinær-tabbe. Dyreklinikken beklager feilen på det sterkeste.

– Winnie levde med store smerter i mange uker før feilen ble oppdaget. Hun har på en måte bedt om hjelp uten at vi har forstått det. For vi har stolt på fagpersonene ved dyreklinikken som gjorde operasjonen. Da hun døde, følte vi at vi hadde sviktet henne, sier matmor Torunn Holt Jensen.

For Torunn, ektemannen og barna var Winnie en høyt elsket fargeklatt i tilværelsen, og deres beste venn.

–Hun var supersjarmerende og fikk mye oppmerksomhet. Hun var som en liten bamse og veldig søt. En herlig hund, sier Torunn.

Det var lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad som først omtalte saken.

SPORTY: Winnie var med familein på mange turer, både i fjellet og på Mjøsa. Foto: Privat

Ble dårlig

I vår ble Winnie dårlig og det ble konstatert betennelse i livmoren. Hun ble operert på en dyreklinikk i Innlandet, men inngrepet hjalp ikke.

– Hun ble dårligere og dårligere. Og klinikken ga oss forskjellige diagnoser. De sa blant annet at det kunne skyldes en tamp som blir igjen etter en livmoroperasjon og at det hadde gått infeksjon i den. Da fikk vi nye pencillin-tabeletter, forteller Frode Jensen.

– Vi var i kontakt med klinikken gjentatte ganger. Og det var vondt for Winnie. Vi ble mer og mer bekymret, men vi stolte på konklusjonene og løsningene veterinærene kom med, sier Torunn.

VONDT: Ekteparet er fortsatt sterkt preget av dødsfallet. Foto: Olav Wold

Hun er kritisk til at det tok over fire uker, mens Winnie ble mer og mer redusert, før hun ble sendt til utvidet ultralyd på en annen klinikk.

– Winnie har gjennomgått store lidelser på grunn av dette, sier matmor.

– Vi har bebreidet oss selv for at vi ikke reiste til et alternativt veterinærsenter før, sier Frode.

Sju kompresser glemt

Ultralyden viste et fremmedlegeme i magen. Etter to nye operasjoner kom svaret: Det var gjort funn av en kapsel med kompresser.

– Vi fikk en sjokkbeskjed om at de har funnet sju kompresser gjenglemt i bukhulen. Vi mistet munn og mæle, sier Frode Jensen.

Det var ikke mulig å redde Winnie, til tross for at Frode og Torunn kjørte henne til et dyrehospital i Oslo. De sier de gjenglemte kompressene førte til betennelser og trolig også organsvikt.

– Vi hadde håp hele veien, men hun døde. Det var fryktelig. Det var så vondt at det føltes nesten som om litt av hjertet ditt ble revet ut, sier Torunn.

Her er bilde av bunken med kompresser som ble funnet etter ttredje operasjon. Foto: Privat

– Beklager sterkt og er dypt preget

Dyreklinikken vil ikke stille til intervju, og har sendt et samlet svar på flere spørsmål fra TV 2.

– Dyreklinikken beklager på det sterkeste feilen som ble begått under operasjon av Winnie. Vi er dypt preget av denne triste saken. Vi føler sterkt med eier, og har stor forståelse for den sorg og smerte familien nå går igjennom.

– En rutinesvikt i slutten av operasjon er årsak til feilen. Vi har ikke opplevd lignende før. Dessverre kan feil skje. Våre rutiner har blitt grundig gjennomgått etter dette for å sikre oss så langt det er mulig at denne typen feil ikke kan skje igjen hos oss. Vi synes ikke det er riktig å gå mer i detalj rundt dette i et medieoppslag, heter det videre.

– Den 2. juni var vi i møte med eier. Eier har blitt informert om at vi vil ta vårt økonomiske ansvar som avtalt med jurist og forsikringsselskap, og eier vil få dekket sine økonomiske utgifter knyttet til denne hendelsen og for tap av hund.

Hvordan kan slikt skje?

– Desverre kan slike ting skje, og når vi mennesker gjør feil, kan det få alvorlige konsekvenser. Og som veterinær og dyreeier har jeg full forståelse for sorgen man har når man mister sitt kjære kjæledyr, sier presidenten i Norsk veterinærforening, Torill Moseng.

SKJER IKKE OFTE: Veterinærforeningen president føler med hundeeierne. Foto: Torstein Wold

– Skjer slike feil ofte på dyreklinikkene?

– Heldigvis så skjer ikke slike feil ofte. Men dersom det skjer er det viktig å gå inn i rutinene, at man finner feilen og innskjerper rutinene så man hindrer at slikt skjer igjen, sier presidenten.

Torunn og Frode oppfordrer andre til og ikke gi seg når de får mistanke om feil etter veterinærbehandling.

– Ikke slå dere til ro med at de ikke finner ut av dette eller at de bare tror de har funnet en ny diagnose. Dette kunne vært forhindret om man hadde vært litt mer snarrådig og sendt oss til en annen veterinær med bedre utstyr, sier Frode.

Han sier saken er klaget inn for Mattilsynet og at de også vil kreve oppreisning fra dyreklinikken.

NYDELIG: Her er Winnie og en av hvalpene hun fikk. Foto: Privat

–Håper å få kjøpt Winnie-slektning

Og når det har gått litt tid, har ekteparet et håp. For Winnie fikk valper for 15 måneder siden som bor rundt i Norge.

– Jeg håper en av guttevalpene kanskje kan bli far til et goldendoodle-kull og vi kan få kjøpt en av vapene som er barnebarnet til Winnie. Det hadde vært en drøm, sier Torunn.