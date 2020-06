Tren på forhånd. Er du er helt fersk elbilist, er det lurt å trene litt på å hurtiglade før du reiser på ferie.

2. Planlegg reiseruten. Du sparer tid og unngår stress om du planlegger godt. Med ElbilAppen kan du både planlegge ruten og få forslag til ladestopp underveis, basert på hvilken elbil du kjører. Sjekk om det finnes alternative lademuligheter underveis - da unngår du forsinkelser dersom det er ladekø eller et ladepunkt ikke fungerer.

3. Bidra til å redusere hurtigladekøen. Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent. De færreste har behov for å fullade batteriet de siste prosentene. Det tar lang tid, er dyrt – og vil fort skape unødige køer og frustrasjoner.

4. Overnatt et sted hvor du har tilgang til lading. Det kan være langt mellom hurtigladerne utenfor hovedveinettet. Derfor er det lurt å sjekke om du kan lade bilen der du overnatter. Husk også at lading ofte tilbys ved for eksempel kjøpesentre, museer og fornøyelsesparker.

5. Ha med deg egen ladekabel. På hurtigladestasjonene sitter kabelen fast i laderen, som på en bensinpumpe. Det er likevel lurt å ha med seg ladekabel til ladepunkter hvor ladingen går saktere, som ved nattlading. Ta med deg både en såkalt Type 2 kabel, og en kabel med vanlig stikkontakt i bagasjerommet.

6. Gjør ladingen enklere med ladebrikke. Bruker du Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til ladestasjoner i hele Norge, Danmark og Sverige. Slik slipper du flere brikker og ytterligere apper.