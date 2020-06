– Hvis jeg tar hunden ut på tur, kommer han og tar båndet ut av hendene mine

Det er uten tvil en stor utfordring å være kjæresten til en av gutta i Team Ingebrigtsen. For med over 200 reisedager i året blir det minimalt med kjærestetid for løpetrioen.

Koronakrisen har derimot gjort at Team Ingebrigtsen har måtte holde seg hjemme i Sandnes.

I et intervju med God Morgen Norge kan Jakob Ingebrigtsens kjæreste, Elisabeth Asserson, fortelle at det har vært stas å kunne få litt mer kvalitetstid med kjæresten.

– Vi har hatt det veldig fint. Jeg forventet egentlig at jeg skulle bli mer lei av ham, men det har jeg ikke blitt. Det ser jeg på som en bra ting, sier Elisabeth i et intervju med God Morgen Norge.

Også Henrik Ingebrigtsens kone, Liva Ingebrigtsen, sier det har vært godt å kunne få mer tid til hverandre.

– Jeg tenkte at nå skal Henrik være mye hjemme, og kommer vi til å være på hverandre hele tiden? Vi er jo vant med den pausen der vi kan puste ut litt og ha litt egentid. Men det har bare vært helt fantastisk. Vi har hatt det kjempefint, sier Liva.

– Hvis jeg vil ha hund, må jeg kjøpe min egen

Elisabeth og Jakob skaffet seg tidligere i år en valp som de kaller for Maximus. Hun synes det er gøy med en liten hund i heimen, men innrømmer at hun ikke alltid slipper til.

– Vi hadde en alvorsprat der vi snakket om at det det kommer til å bli litt ansvar. Nå er det slik at hvis jeg tar ham med ut på tur, så kommer han og tar båndet ut av hendene mine. Det er hans hund. Hvis jeg vil ha hund, så får jeg kjøpe min egen. Han er blitt veldig knyttet til den hunden. Han går rundt og savner den kjempemye, sier Elisabeth.

Og det hender at lille Maximus får ta del i treningen.

– Hunden har ennå ikke vært med på løp, fordi han fremdeles er ganske liten. Men han har vært med på et par drag. Der henger han med. Så jogger han litt med Ingrid (Ingebrigtsen). Men jeg vil si han er ganske aktiv, men også veldig glad i å sove.

Blir stoppet på gata

Som kjærestene til noen av landets største idrettsutøvere følger også en del oppmerksomhet. Ikke nok med at det blir mye «selfies» på gata – det dukker også folk opp på døren.

– Noen folk kommer bort til oss, mens andre står og hvisker og peker litt. Hjemme hos oss ringer det av og til på døren, og da er det ofte en gjeng unger som ønsker autograf. Det er litt koselig, sier Liva.

– Jeg blir nesten stoppet oftere når jeg ikke er med Jakob. For da gjemmer man seg ikke så mye bak dem. I Sandnes er folk litt mer vant til å se oss fordi vi bor der og det er ikke verdens største by. Men når vi reiser rundt til andre steder i Norge er folk enda mer sjokkert. Det er litt morsomt, men så kan det bli litt ubehagelig når man ser at flere folk sitter og hvisker og peker. Da er det bedre at de kommer bort og tar et bilde, påpeker Elisabeth.