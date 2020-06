Ordfører: – Det er et hardt slag for Strömstad

Ordføreren i Strömstad hadde håpet at regjeringen ville annonsere en regional løsning, som åpnet opp for at nordmenn rundt grensen kunne besøke handlebyen.

Under fredagens pressekonferanse presenterte statsminister Erna Solberg og regjeringen nye reiseråd. Nordmenn kan reise til alle de nordiske landene, men bare til regioner med «akseptabelt smittepress». I Sverige er det kun Gotland som oppfyller kriteriene.

Selv om det var en gledelig nyhet for mange at nordmenn kan feriere flere steder, ble beskjeden også en skuffelse for noen.

En som ble litt ekstra skuffet, er ordføren i Strömstad.

– Vi har et næringsliv der vi er avhengige av handel og besøkende, hvor nordmenn utgjør en veldig stor del. Det er et hardt slag for Strömstad, sier ordfører Kent Hansson.

Han forteller at byen siden mars har vært tilnærmet tom.

– Nå som det nærmer seg sommer, så kommer det svenske turister, men det blir ikke som vanlig. Vi har alltid mye nordmenn i Strömstad, så det blir ikke det samme. Vi savner dere, sier Hansson.

SKUFFET: Ordfører Kent Hansson forteller at næringslivet i Strömstad er svært påvirket av at nordmenn uteblir. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

– Helt trygt

Ordføreren hadde håpet på at den norske regjeringen ville finne en regional løsning som kunne åpnet mellom stedene som ligger nær grensen.

Han viser til at ingen har dødd med covid-19 i byen, og at det er under 10 bekreftede smittetilfeller.

– Det er helt trygt å komme til Strömstad, så vi hadde håpet på en regional løsning. Området vårt er langt fra å bli grønt på kartet, men siden man regner med Göteborg, så blir det sånn. Hadde man ekskludert Göteborg hadde smitten vært lavere, så jeg håper at man kan ta hensyn til det i neste periode, sier Hansson.

Regjeringen vil ta nye vurderinger hver 14. dag. Dersom en region får større smitte, vil man lukke igjen denne regionen, og omvendt.

Stengingen av grensen har påvirket kommunen kraftig. Handelen har gått ned, mange ansatte har blitt permittert og det fare for stor arbeidsledighet.

UTRYGT: Oskar og Siv Aronsen synes fortsatt det er for utrygt å reise til Sverige. De gleder seg til ferie i Halden. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Fint at det holdes stengt

I Halden er det flere lokale som uttrykker at de er lettet over at grensen holdes stengt.

– Jeg er veldig glad. Nå som vi har det så greit i Norge, så synes jeg det er fint at det holdes stengt til Sverige, sier Bjørn Melbye.

Det samme sier Tone Mai Michelsen.

– Jeg synes det er fint. Jeg pleier å handle der i blant, men jeg har ikke behov for å reise dit nå, sier hun.

Siv og Oskar Aronsen mener at det fortsatt er for utrygt å åpne opp grensene til Sverige. De ser på stengte grenser som en mulighet til å støtte den lokale handelen.

– Jeg synes at det var riktig avgjørelse. Mange er opptatt av svenskehandelen, men nå støtter vi nærmiljøet i stedet, sier hun.

Aronsen har likevel forståelse for at flere nordmenn med hytte i Sverige er skuffet over avgjørelsen. Personlig gleder de seg til ferie i Halden.

Reagerer på Gotland-avgjørelse

Som eneste region i Sverige, valgte den norske regjeringen å åpne opp for reiser til Gotland.

Det reagerer Strömstad-ordføreren på.

– Det er vanskelig å forstå logikken bak den avgjørelsen. Turismen på Gotland består av stockholmere, og Stockholm er regnet som episenter for smitten i Sverige. Man velger å åpne opp for turister til Gotland, der smitten kommer til å være, sier Hansson.