Monica får ikke møte kjæresten i Sverige uten å gå i karantene: – Ferien er avlyst

Regjeringen åpner for reise til alle de nordiske landene. Norge åpner for hele Norden, men bare for regioner med «akseptabelt smittepress». Det betyr at det kun er Gotland i Sverige man kan reise til i Sverige.

– Vi åpner nå opp for at nordmenn kan reise til de fleste nordiske landene uten å pålegges karantene. I Sverige er det kun Gotland som oppfyller kravene, og i København har man egne restriksjoner, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

– Karantene- og innreiserestriksjonene i resten av Sverige opprettholdes, og reiser til de andre regioner enn Gotland frarådes. Det gjelder for de med hytte og familie i Sverige, det samme for svenske med hytte og familie i Norge, sier Erna Solberg.

Som fryktet

I Halden møtte TV 2 Monica Hansen. Hun har campinghytte 30 minutter hjemmefra, over grensen i Vassbotn.

– Dette var ikke som jeg hadde håpet på, men det kom ikke som en overraskelse. Magefølelsen min sa ikke annet, sier hun.

Forstår regjeringens vurdering

Hun forteller at hun har forståelse for at man ikke åpner for reiser til andre steder i Sverige som følge av de høye smittetallene, men sier, som flere andre TV 2 har pratet med, at man kun holder seg på hytteområdet og sammen med nærmeste familie.

– Jeg har kjæreste i Sverige jeg ikke får sett. Dette var ikke bra, sier Hansen.

Mener hun er tryggere på campinghytta i Sverige

Hun forteller at hun hadde lagt store planer for sommeren, og at hun hadde gledet seg til å feriere i Sverige.

– Det kommer til å bli kaos i Norge. Jeg tror jeg snakker for flere når jeg sier at vi hadde vært tryggere på hytta i Sverige enn å tilbringe ferien i Norge. Ferien i år er avlyst, så vi tar den igjen neste år, sier Hansen.

Under pressekonferansen opplyste regjeringer om at man kan myke opp på reglene dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi er avhengig av at Sverige får ned smitten, slik vi får dra over grensa , sier Hansen.

Regelen om at man kan reise på hytta i Sverige for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold uten å risikere å havne i karantene gjelder fortsatt.

Men sover du over gjelder krav om ti dagers karantene