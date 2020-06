Nordmenn får overnatte i København

Den danske regjeringen åpner for at turister fra Norge, Island og Tyskland kan overnatte i København og i Frederiksberg.

Det sier Danmarks justisminister Nick Hækkerup, skriver dansk TV 2.

Danmarks grenser til Norge, Island og Tyskland åpner 15. juni.

Fram til nå har meldingen fra regjeringen vært at turister ikke kan overnatte i København eller i Frederiksberg, altså kun besøke storbyene på dagsbesøk.

Men nå får altså nordmenn lov av danske myndigheter å overnatte i hovedstaden også.

Nordmenn må fortsatt ha bestilt seks overnattinger, eie et sommerhus eller ha en kjæreste i landet for at man kan krysse grensen.

De seks overnattingene må gjerne fordeles mellom København og andre deler av landet, hvis turistene ønsker det, sier justisministeren.

Regjeringen har imidlertid endret syn etter press fra partiene Venstre og Radikale Venstre, melder den danske kanalen.

– Det gir ikke mening hvis vi sier til turistene at de gjerne må komme til Danmark, men bare ikke til hovedstaden. De kan være der om dagen, men må overnatte et annet sted, sa Tommy Ahlers i danske Venstre tidligere fredag.