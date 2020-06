Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Vi skal kjøpe en 2017-modell Ford Mondeo Hybrid, kjørt 60.000, hos merkeforhandler.

Bilen har fortsatt to år nybilgaranti. Det er foretatt en intern tilstandsrapport på denne og de manglene den viser utbedres på selgers regning. Bør jeg innhente tilstandsrapport fra tredjepart i tillegg, eller er dette unødig kostnad?

Bilen er prøvekjørt flere ganger og det er ikke oppdaget noe som skulle tilsi at det andre skjulte feil på den.

Benny svarer:

Heisann. Jeg har et enkelt prinsipp når det gjelder kjøp av bruktbil: Det er at man bør sjekke ALT – og ikke ta noe for gitt. I dette ligger også at man alltid må sørge for å ha mest mulig skriftlig. Misforståelser eller uenighet mellom selger og kjøper i etterkant er en gjenganger når ting skjærer seg på dette området. Og det gjør det dessverre litt for mange ganger.

Du kjøper en tre år gammel bil fra en merkeforhandler. Det betyr at den fortsatt har to år igjen av nybilgarantien. Det er hva jeg i utgangspunktet vil kalle et veldig trygt bruktbilkjøp. Det blir knapt tryggere, med mindre du kjøper en helt ny bil, så lenge forhandleren er seriøs. Det er de fleste litt større merkeforhandlere. Du betaler nok noe mer enn du ville gjort fra en privatperson eller i en sjappe som bare driver med bruktbil – til gjengjeld bør det ligge an til lite problemer her.

Når det er tilstandsrapport og manglene skal utbedres av merkeforhandler, mener jeg du bør kunne stole på dette. Men for all del: Det er likevel viktig å ta vare på all dokumentasjon. Fra selve tilstandsrapporten, til at du får se oversikten på hva de har utbedret på bilen. Ta vare på så mye som mulig, så har du det som dokumentasjon hvis det skulle bli problemer i etterkant.

Veldig bra at du også har prøvekjørt bilen, til og med flere ganger. Da høres det ut som du er en kjøper som gjør tingene grundig! Jeg anbefaler også at du tar en egen sjekk av bilen, før du skriver kontrakt.

Se nøye på tilstanden, både utenpå og inni. Er det bulker/slitasje som ikke bør være der på en så ny bil? Virker alt av utstyr som det skal? Hva med dekkene, begynner noen å nærme seg utskiftingsklare? Har bilen hatt tidligere skader? Bruktimport? Alt dette, og mer til, skal framgå av tilstandsrapporten.

Føler du deg ikke tilstrekkelig kompetent selv, eller fortsatt er usikker, kan jo en NAF-test eller lignende være et alternativ. Men jeg synes i utgangspunktet dette høres ryddig ut allerede.

Hvis alt ser greit ut, og magefølelsen sier "ja", vil jeg ikke være redd for å anbefale kjøp av denne. Dette er både gode, romslige og pene biler. De er gode å kjøre også. Jeg tror du kommer til å bli fornøyd med denne.

Lykke til med ny bruktbil!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!



Les også: Her er bruktbilene som blir solgt i en fei

Video: Se hvordan det gikk da vi kjøpte brukt Ford Mondeo