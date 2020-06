Advarer mot livsfarlig lek: – Dette kan fort ende med dødsfall

En livsfarlig lek, som har pågått ved flere skoler, førte til at Sander (12) fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner.

STYGT SKADET: Sander (12) fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner etter at noen hadde tuklet med sykkelen hans og løsnet framhjulet. Foto: Privat

Sander Sørensen (12) og klassekameratene var nylig på sykkeltur i skoletiden, da det skjedde en stygg ulykke.

Noen skal ha løsnet framhjulet på Sanders sykkel mens han var på skolen, og 12-åringen la intetanende i vei.

Han og klassekameratene hadde ikke syklet mange meterne før Sander stupte framover. Han slo først ansiktet i sykkelstyret, før han landet i asfalten med hodet først. Han ble liggende nede mens blodet sprutet.

Læreren oppfattet det hele raskt, fikk hjulpet Sander og ringt moren hans, som var der på få minutter.

– Det var helt grusomt å se han ligge der, sier Ann-Sølvi Gakko til TV 2.

Det var Sør-Varanger Avis som først omtalte saken.

Store skader

PREGET: En uke etter ulykken er Sander på bedringens vei, men hendelsen sitter harst i både han og mamma Ann-Sølvi. Foto: Privat

Ann-Sølvi ringte 113 og fikk beskjed om å kjøre sønnen til legevakten.

– Han var helt fjern mens jeg kjørte. Han spurte gjentatte ganger hva som hadde skjedd. Jeg holdt ene hånden på brystet hans, for å passe på at han var våken, sier moren.

På legevakten ble 12-åringen raskt sendt videre til Kirkenes sykehus. Her ble det konstatert hjernerystelse, to brudd i hånda, fem ødelagte tenner, kutt i leppa og en rekke skrubbsår.

– Det er forferdelig å se sin sønn på denne måten, og i alle fall når man vet at det er noen andre som står bak, sier Gakko.

Hun tør ikke å tenke på hvordan dette hadde gått dersom han ikke hadde hatt på seg hjelm.

– Helt hårreisende

Dette er ikke første gangen det er blitt begått hærverk med syklene til elevene ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger.

Rektor Frode Buarø sier at dette har vært et gjentagende problem både ved deres skole, men også ved flere skoler ellers i landet – over flere år.

– Det er helt hårreisende at elever løsner hjulene på syklene til medelever. Om dette ikke stanser, kan det fort ende med dødsfall, sier Buarø, som er helt sikker på at det er elever ved hans egen skole som står bak.

Vurderer overvåkning

Rektor og resten av skoleledelsen ser svært alvorlig på hendelsen.

De har sendt melding til alle foreldre som har barn på skolen om hva som har skjedd og bedt dem ta en alvorsprat med barna sine.

I tillegg har de tatt opp problematikken i alle klassene på skolen, samt at politiet har vært inne i Sanders klasse for å prøve å forebygge og forhindre at det skjer flere slike ulykker.

– Vi er nødt til å ta skikkelig tak før det skjer en dødsulykke, sier Buarø.

RYSTET: Rektor Frode Buarø ved Sandnes og Bjørnevatn skole er rystet over hendelsen ved skolen hans. Foto: Privat

Rektoren har oppfordret alle foreldre om å ta en prat med barna sine om hvilke konsekvenser slike rampestreker kan få.

– Dette er så grovt at vi er nødt til å få en slutt på det. I verste fall blir vi nødt til å sette opp et kamera for å overvåke sykkelområdet, sier rektoren, som oppfordrer alle foreldre til å anmelde alle slike hendelser.

– Livsfarlig

Polititjenesteleder Thomas Pettersen ved Kirkenes politistasjon bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter ulykken til Sander.

– Dette er rett og slett livsfarlig lek. Barnas foreldrene er nødt til å komme på banen, for jeg er redd for at dette kan ende med at noen dør, sier Pettersen.

Polititjenestelederen sier at tukling med syklene ved skoler er et problem. Senest torsdag fikk Pettersen beskjed om et nytt og lignende tilfelle på en annen skole i Sør-Varanger.

– I det tilfellet oppdaget gutten at sykkelhjulet var løsnet før han satte seg oppå sykkelen, og dermed ble ulykken forhindret. Men dette er nødt til å stoppe, sier Pettersen.

Trend på sosiale medier

Politiet har vært på flere av skolene i kommunen for å snakke med elevene og få dem til å forstå hvor farlig dette er.

Polititjenestelederen mener at tuklingen med syklene er kommet – og sprer seg – på det populære sosiale nettverket TikTok.

Politiet er tydelig på at alle må være med og ta et tak.

– Her har alle foreldre et stort ansvar: Følg opp og snakk med barnet ditt om dette, så kan vi forhindre en dødsulykke.