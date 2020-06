Krever døgnåpen chat for å unngå at unge begår selvmord

Politikere takker Jennies foreldre for at de fortalte om datterens selvmord. Regjeringen vil ha nullvisjon for selvmord og Arbeiderpartiet krever døgnåpen chat så unge tør å be om hjelp.

Etter at Jennies foreldre fortalte TV 2 at deres 13 år gamle datter tok sitt eget liv mens hun ventet på utredning fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), krever flere politiske partier nå raskere og bedre hjelp til barn og unge som sliter.

Helseminister Bent Høie har hatt møte med en rekke organisasjoner hvor han snakket om regjeringens nullvisjon for selvmord og arbeidet med en handlingsplan som kommer i september.

– Viktig å høre historiene

– Det er jo helt fantastisk at foreldrene forteller historien. For oss som er politikere så er det viktig å høre nettopp de historiene for å kunne gjøre situasjonen bedre for andre, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Høyres sentralstyre vedtok 7. juni en nullvisjon for selvmord. Med innspill fra fagfolk varsler partiet at de vil gi helsevesenet kortere frister for å vurdere hvilken hjelp barn og unge trenger.

– Vi lover at innen tre uker så skal du ha fått en vurderingstime, sier Trøen.

Vil ha døgnåpen chat

Etter at Jennie døde krever også Arbeiderpartiet krever raskere hjelp.

– For en 13-åring så kan det å vente en måned oppleves som en evighet. Vi har hatt møter med unge jenter som fortalte at noe av det de ønsker aller mest er døgnåpen chat. For det er ikke slik at tunge tanker kommer på dagtid, men gjerne når du ikke får sove, sier Arbeiderparties talsperson for psykisk helsevern, Tellef Inge Mørland.

Han sier et møte med en erfaren psykolog eller psykiater for å få avdekket hvor alvorlig de psykiske utfordringene er, bør være en like stor selvfølge som om barnet har brukket et bein.

Jennie er blant de yngste som har tatt livet sitt. Hvert år er det rundt 30 barn og unge mellom 10 og 19 som tar livet sitt.

– Uakseptabelt

– Jennies historie er typisk, sier Kari Dyregrov. Sosiologen har forsket på selvmord i 20 år. Hun forteller om barn ned i 10 år som tar sitt eget liv.

En av dem som har kommet med innspill til nullvisjon for selvmord er psykologspesialist Bjarne Hansen. Han sier det er uakseptabelt å miste en skoleklasse til selvmord årlig.

– Det må være nullvisjon og du må få hjelp fra en fagperson som treffer deg og tilpasser hjelpen, sier Hansen.

I dag er fristen for utredning seks uker for barn og unge.

Sliter du med selvmordstanker kan du ringe Mental Helse 116 123, Sidetmedord.no, Kirkens SOS 22 40 00 40 eller soschat.no.