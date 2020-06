Elbilene nærmer seg nå en markedsandel på 50 prosent av alt nybilsalg i Norge. I denne sammenhengen er vi helt i særstilling, ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketall enn det vi nordmenn gjør.

I mange andre markeder har de elektriske bilene langt lavere markedsandeler. Her er det nå også betydelig usikkerhet rundt hvordan både korona-krise og lavere oljepris vil påvirke utviklingen for elbilene de nærmeste årene.

Så langt er det knapt noen produsenter som har klart å tjene penger på elbiler. Tvert imot: Utviklingen av ny teknologi koster mye penger, samtidig som store kundegrupper er skeptiske til elektriske biler.

Vil ta tiår

Når bilbransjen nå står foran kraftige kostnadskutt, er det grunn til å vente at dette også vil gå ut over satsingen på elbiler. Samtidig gir lav oljepris også billigere bensin og diesel. Også det kan gå i elbilenes disfavør.

Mary Barra er sjef for den amerikanske bilgiganten General Motors (GM). De står blant annet bak Norges-suksessen Opel Ampera-e og søstermodellen Chevrolet Bolt. Men i den videre satsingen på elbiler later det til at GM kommer til å skynde seg sakte.

Barra har tro på at også bilkjøperne i det store og viktige USA-markedet gradvis vil gå over til elbiler. Men hun tror det vil ta lang tid før de fleste av de 250 millioner bilene på amerikanske veier vil være elektriske. Da hun nylig gjestet programmet “Leadership Live With David Rubenstein” på amerikansk TV, anslo Barra at dette vil ta tiår.

– Vi tror det vil skje, men over tid, sa Barra.

GM står bak Opel Ampera-e, søstermodellen til Chevrolet Bolt som selges hjemme i USA.

Utvikler selvkjørende biler

Dette understreker dilemmaet bilprodusentene har, i forhold til hvor mye og hvor fort de skal satse på elektriske biler. Så langt har GM bare én elbil i det amerikanske markedet. Til gjengjeld er de i gang med å utvikle en rekke ladbare hybrider. Her er det snakk om rundt 20 ladbare modeller som skal ut på markedet i løpet av relativt kort tid.

Samtidig investerer GM tungt i selvkjørende teknologi. Dette har de skilt ut i et eget selskap, kalt Cruise. Her bruker GM rundt ti milliarder kroner årlig.

Blant annet utvikler de en selvkjørende bil som skal kunne brukes av taxi-selskaper.

Mary Barra mener de selvkjørende bilene ikke er langt unna, GM investerer årlig store beløp i utvikling av selvkjørende teknologi.

Tatt på sengen av Tesla-suksessen

– Jeg tror definitivt dette blir virkeligheten i løpet av de neste fem årene. Cruise-teamet jobber med å utvikle teknologi som skal være tryggere enn en menneskelig sjåfør, sier Barra.

Hjemme i USA har både GM og erkerival Ford blitt tatt på sengen av suksessen Tesla har hatt med sine modeller. Her hører det med til historien at børsverdien til Tesla nå er langt høyere enn for både GM og Ford, det til tross for at Tesla så langt bare har tjent penger i noen få kvartaler. Dette viser at markedet har stor tro på at Tesla vil lykkes, samtidig som det er skepsis rundt om bilgigantene vil klare å omstille seg til nye tider hurtig nok.

Ford har for øvrig en stor elektrisk satsing på gang. Mot slutten av året kommer den nye elbilen Mustang Mach-E på markedet. Ford skal også samarbeide med Volkswagen om flere elektriske modeller de kommende årene. Dessuten er de godt i gang med en betydelig satsing på ladbare hybrider. En av de siste her, er ladbar versjon av den store SUV-en Explorer som nå også er lansert i Norge.

