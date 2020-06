Har inspirert flere til å gå toppturer

For tre år siden var det ganske utenkelig at familien Azeem skulle dra på fjelltur sammen, og i hvert fall å skulle ligge i telt.

Nå har de vært på utallige toppturer rundt omkring i landet.

Og de elsker det.

– Det gir oss ro. Det å være der ute, vekk fra alt, sier Saima Butt til TV 2.

Hun forteller at hun ikke hadde noen erfaring med friluftsliv før de meldte seg på innspillingen av programmet Familieekspedisjonen på NRK, som de vant. Siden har de ikke sett seg tilbake – nå er det friluftsliv for alle penga.

Bitt av basillen

– Vi snakker hele tida om hvor neste tur skal være. Mannen min er mer ute enn meg, men jeg kan være med og fiske altså, smiler Saima.

Sønnene på 13 og 15 har etterhvert vært med på mange turer.

– Det er helt fint. Hvis pappa vil på tur, kan vi bli med. Det er alt han gjør, går på turer og fisker og sånn, sier Subhaan Azeem (15).

– De er nok aller mest opptatt av å game akkurat nå, skyter faren Waqas inn.

Familien hadde vært lite rundt omkring i landet før de ble bitt av basillen.

– Vi hadde ingen erfaring, men vi fikk det til, sier Waqas Azeem.

Kona Saima innrømmer at hun var skeptisk.

BITT AV FRILUFTS-BASILLEN: Etter å ha deltatt i programmet Familieekspedisjonen på NRK har familien blitt ekte friluftsfolk. Foto: Privat

Aldri gått på do ute

– Jeg har aldri gått på turer der jeg har måttet hente vann og gå på do ute, det er så langt fra min virkelighet.

Hun tror naturopplevelsene gir mer enn bare frisk luft.

– Nå går stadig flere med minoritetsbakgrunn på tur. Det styrker tilhørigheten til Norge. Jo mer du kjenner landet du bor i, jo mer styrker det tilhørigheten.

Flere familier med minoritetsbakgrunn tar kontakt med dem og sier at de er en inspirasjon.

– På vei opp til Gaustadtoppen møtte vi et par utenlandske familier som sa at de var på tur fordi de hadde sett oss. Jeg synes det er så hyggelig at vi kan ha bidratt til noe så positivt.

Gir råd til andre

Nå som de fleste av oss må feriere hjemme i Norge i sommer, får ekteparet henvendelser fra familier som også vil ut på tur, men ikke vet hvordan.

– Flere har ringt og spurt om pakking, hvor de kan dra, hva vi anbefaler. Jeg anbefaler helt klart å bo i telt. Mange vil bo i hytter, men da kommer man ikke så tett på naturen og får en så fin naturopplevelse, sier Waqas Azeem, som trekker frem Nærøyfjorden som et av de flotteste stedene han har vært.

Og i sommer har de tenkt seg flere steder.

– Det blir en tur til Bremanger, Hardangervidda og Jotunheimen. Og så skal jeg en tur til Lindesnes på MC-tur, sier Waqas.

–Prøver du å bli norsk?

Men det har også vært noen overraskende reaksjoner på turinteressen deres. Familien forteller at særlig barna har opplevd hets som følge av friluftslivet.

– Prøver du å bli norsk, eller? Sånne kommentarer har de fått, både fra folk med minoritetsbakgrunn, men også etnisk norske. Det er utrolig synd at sånne kommentarer eventuelt skal sette en stopper for å utnytte det tilbudet vi har, sier Saima Butt.