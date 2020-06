Derfor heter han Fin

TV 2-profil og sportanker Fin Gnatt har jobbet i TV 2 siden kanalen ble etablert i 1992.

Og observante seere har lagt merke til at navnet hans, Fin, ikke skrives med to n-er – som er det vanlige – men med én.

Spesiell historie

I Norge har 2.441 menn Finn som eneste fornavn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men bare fem menn har Fin som eneste fornavn. En av de fem er altså Fin Gnatt.

Han sier at moren hans har fortalt ham at det ligger en helt spesiell historie bak at navnet han skrives på den måten.

– Begge mine foreldre er danske, og mine tre storebrødre heter Jan, Per og Tor. Og mor og far synes ikke jeg kunne ha flere bokstaver enn brødrene mine, ler han.

Se hvordan Fin forklarer navnevalget i videoen fra TV 2-programmet Presseklubben øverst i saken.

Slutt på fransk

Dermed måtte navnet de hadde planlagt, Finn, kuttes med én bokstav.

Men historien om Fin er ikke helt over.

For i tillegg til at han ikke kunne ha flere enn tre bokstaver i navnet, var det ikke noen tvil om at foreldrene ikke skulle ha flere barn.

– Faren min var i hvert fall sikker på at jeg kom til å være den siste sønnen, og det siste barnet, han fikk. Og han var litt inspirert av det franske, så da passet også Fin. Som på fransk betyr «slutt». Sistemann, sier Gnatt.

