Marianne Antonsen (49) velger side i kjendis-rettssaken

Tidligere «Stjernekamp»-vinner Rita Eriksen (54) har saksøkt produksjonsselskapet Over Norge AS for tapt arbeidsinntekt etter at Anita Skorgan (61) trakk seg fra en planlagt juleturné.

Torsdag 11. juni startet rettssaken i Oslo tingrett, og Skorgan ble kalt inn som vitne.

Marianne Antonsen, som tidligere var i gruppa Queen Bees med de to musikerne, har valgt side i rettstriden.

TRIO: Trioen Queen Bees bestod av Anita Skorgan (t.v.), Marianne Antonsen (t.h.) og Rita Eriksen. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix -

Sakens kjerne

I 2018 planla Rita Eriksen og Melodi Grand Prix-stjernen Anita Skorgan (61) et nytt juleturnékonsept. Turnéen skulle etter planen starte opp i slutten av 2019.

Ifølge sluttinnlegget til Oslo tingrett trakk Skorgan seg fra prosjektet 25. mars 2019. Eriksen mener at prosjektet hadde kommet langt på dette tidspunktet, og har vist til e-poster hvor partene diskuterer honorar og lignende.

Det endte med at Eriksen krevde erstatning for tapt fortjeneste fra produksjonsselskapet Over Norge AS og produsenten Terje Stenstad.

Stenstad på sin side har poengtert at det ikke var signert en avtale og at artistene også hadde ansvar for selve produksjonen.

Dommen har ikke kommet enda, men Antonsen har valgt å skrive et langt og offentlig innlegg om saken på Facebook.

– Lykke til

Antonsen, som har flere tusen følgere på Facebook, viser tydelig hvilket parti hun tar i saken.

«Terje Stenstad, som driver Over Norge, kjenner jeg veldig godt både som bransjeperson og nær venn. Jeg setter hans varme personlighet og integritet svært høy. Eriksen og Skorgan kjenner jeg jo også godt som tidligere medlemmer i felles gruppe, samt bransjerelaterte problemstillinger da jeg var leder av artistorganisasjonen GramArt. Jeg ønsker Terje og Over Norge varmt lykke til i dag!»

TV 2 har kontaktet Antonsen, som ikke ønsker å si noe mer enn det som står på Facebook.

Rita Eriksen, Anita Skorgan og Terje Stenstad planlegger å samarbeide. Anita trekker seg fra samarbeidet. Rita saksøker... Publisert av Marianne Friise Antonsen Onsdag 10. juni 2020

Støtteerklæring

Terje Stenstads advokat, Tony A. Vangen, tolker Facebook-innlegget som en støtteerklæring til Over Norge.

Han poengterer at rettssaken går for lukkede dører på grunn av sensitive personopplysninger.

På vegne av klienten uttaler han seg om frykten for at denne saken kan skape presedens i kulturbransjen.

– Dersom retten skulle komme til at man binder seg rettslig til å utbetale et større beløp på bakgrunn av helt innledende diskusjoner, så vil nok det kunne medføre at store deler av underholdningsbransjen må ta en ny titt på sine rutiner for planlegging av mulige produksjoner. Dette vil nok i verste fall medføre at produksjonene blir dyrere, som igjen nok vil reflekteres i billettprisene, sier Vangen, og fortsetter:

– Blant annet derfor mener jeg man bør være varsom med å fastslå at bindende avtale er inngått for tidlig i en forhandlingsfase – nettopp fordi dette vil medføre at partene ikke lenger vil kunne stå like fritt til å diskutere frem og tilbake i frykt for å bli «bundet til masten» før man er ferdigforhandlet og klare til å binde seg. Dette vil kunne legge en demper på et fritt og åpent forhandlingsmiljø.

Skorgan sier til TV 2 at hun ikke vil kommentere rettssaken, mens Eriksen ikke har besvart TV 2s henvendelser.