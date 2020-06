Brukte 50 millioner kroner på kunstprosjekt – bor selv i brakke uten varmtvann

På en hemmelig adresse litt utenfor Oslo møter vi den blide og livsglade kunstneren, Vebjørn Sand.

Han byr på kaffe og viser oss inn i atelieret hvor han har tilbrakt nesten tre år alene. Han går med bukser som står av seg selv på grunn av malingssøl og sko og sokker med hull. Dette er livet til en av Norges største kunstnere.

Prosjektet som kalles «Roseslottet» er en kunstinstallasjon som skal fortelle historien om andre verdenskrig uten å demonisere eller glorifisere den.

– Jeg har malt 37 tidsvitner, jeg har reist rundt i hele Norge i tre år. Dette har jeg gjort parallelt med å male denne store serien som er nærmere 100 monumentale bilder, forteller han.

– Jeg har møtt mennesker som var med i kampene mellom 1940 og 1945. Ofre fra andre verdenskrig og tidsvitner. Flere har gått bort siden jeg startet, men jeg har fått fullført portrettene, fortsetter han.

Ofrer alt

Med rundt 100 malerier er det ikke så rart at det medfører komplikasjoner som senebetennelse og andre vondter i kroppen, men det er en kamp mot tiden.

– Noen ganger så har jeg trent opp venstre hånd, så jeg kan male med den hvis det går for ille med høyre. Men noen ganger er det så ille at jeg ikke kan holde penselen, så da må jeg teipe den på, forteller han mens han demonstrerer hvordan han teiper fingrene sammen.

– Jeg har funnet noen metoder for å komme meg igjennom sånne prosesser, fortsetter han.

– Så du tar deg ikke en uke fri, eller sykemelding som alle oss andre?

– Nei, det har jeg ikke tid til, men du finner løsninger ikke sant. Da finnes det andre malerier jeg kan gjøre, som ikke er så krevende, sier den engasjerte maleren.

– 12 til 17 timers arbeidsdag

Kunstneren snakker varmt om prosjektet, men innrømmer at det ikke er rom for noe annet. Han jobber fra dagslyset kommer, til nattens mørke og estimerer at arbeidsdagen ofte kan vare opp mot 17 timer.

– Det går i ett. Da jeg var ung, bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle få barn og at jeg ikke skulle ikke gifte meg. Jeg skal bare jobbe med kunst. Så jeg har ikke hytte, bil, barn, båt, kone, landsted. Jeg har ingenting, forteller han.

Sand har tilbrakt over 17 år i New York hvor han betalte en husleie på 250.000 kroner i måneden, men den tiden er forbi.

– Jeg bor veldig enkelt på en arbeidsbrakke-hybel. Her er det tre hybler, to polakker i de andre også er det meg. Edvard Munch var også veldig opptatt av å ikke ha det for hyggelig, ikke noe koselig liksom, for da må du bare jobbe. For mange høres det rart ut, men for meg så funker det.

Solgte leiligheten i New York

Han forteller at «Roseslottet» er det dyreste prosjektet han har vært med på, med en prislapp på 50 millioner kroner.

– Det er vanskelig å male bildene, det er vanskelig å bygge et roseslott, men det vanskeligste av alt er å gjøre avtaler for å skaffe til veie 50 millioner kroner. Det har vært en kamp, forteller han åpenhjertig.

– Jeg solgte leiligheten min i New York og det ble grunnkapitalen i «Roseslottet». Også var det gode bildesalg i tillegg til pop-up utstillinger som har gått rundt i Norge. Alt vi har tjent har gått inn i «Roseslottet», fortsetter han.

Til og med foreldrene har bidratt.

– Foreldrene våre på Hvaler har pantsatt huset for å skaffe kapital til å bygge «Roseslottet». Mange mennesker har vist dugnadsånd og gått inn med midler. Det er ikke bare meg, sier han rørt.

Panikkangst

På et tidspunkt, etter de hadde kjørt opp trailere etter trailere med materialer, ble det for mange regninger å betale. Da kom panikken.

– Vi trengte noen millioner for å komme videre, og da tenkte jeg at dette løftet er for stort. Da var det ett døgn hvor jeg lå i den hybelen der og fikk akutt panikksjokk. Jeg lå i sengen i ett døgn med panikkangst, forteller han.

– Det har vært en boksekamp. Men når man tenker på hva dette symboliserer: Krig, tortur og urettferdigheten som krigen handlet om, så er pengeproblemer ingenting i forhold. Det er ubetydelig.

Heldigvis gikk det fint til slutt og kunstneren klarte å komme videre. Nå er «Roseslottet» ferdig og skal stå i et helt år.

– Vi har skapt en verden der oppe som jeg kan love deg ingen har sett noe lignende av. Vi har laget et nytt univers, forteller han stolt.