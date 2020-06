Serieanmeldelse: Hjertet dunker fremdeles for «Hjerteslag»

TV 2s film- og serieekspert, Camilla Laache, har anmeldt sesong to av «Hjerteslag», som har premiere 12. juni.

Da første sesong av «Hjerteslag» kom i fjor, stjal Mio og Anders hjertene til både anmeldere og publikum. I sesong 2 dunker hjertene fremdeles, og serien er stappfull av fine, vare og troverdige øyeblikk.

I sesong 1 blir Mio (Thea Loch Næss) gravid med Anders (Vebjørn Enger) etter en one-night stand. Skal de bli kjærester eller ikke, skal hun beholde barnet eller ikke, er spørsmål sesongen dreier seg rundt.

Hvis man ikke har sett sesong 1 ennå, bør man slutte å lese nå, for ja, de blir kjærester og ja, Mio velger å beholde barnet.

Når vi møter paret i sesong 2 er Mio høygravid og de har flytta sammen. Nå er det nye spørsmål som dukker opp: Er de klare til å bli foreldre, kan de stole på at de har valgt hverandre av rette grunner, og ikke minst så blir det drama når Anders sin eks-kjæreste kommer på banen.

Selv om det er mye godt drama i «Hjerteslag», så blir det aldri blåst opp, det er en neddempa og godt fortalt historie. Kjemien mellom Anders og Mio slår fremdeles gnister, og jeg tror på både at de elsker hverandre og usikkerheten de føler for hverandre.

Noe av det som gjør serien ekstra likandes er at alle rollefigurene er troverdige og lette å like. Det er ingen bad guys her, det er bare fine folk som gjøre dumme ting. Spesielt Eili Harboe som Anders sin eks-kjæreste klarer å få fram en dybde i rollefiguren. Hun kunne fort blitt en kjip eks, men vi får skikkelig sympati med henne, enda det er Anders og Mio vi heier på og det er jo de som er «vårt» par.

Det er gode skuespillerprestasjoner på rekke og rad i «Hjerteslag». Thea Sofie Loch Næss og Vebjørn Enger klarer begge å få fram både sårbarheten og styrken hos sine rollefigurer, og de er omgitt av unge, gode biroller.

Neon-fargene og diskolysene fra sesong 1 er bytta bort mot mer duse farger, som kler historien. De lange bildemontasjene, med paret inntulla i det duse, myke lyset er stort sett veldig fint og nært, men innimellom strekkes det litt for langt, spesielt siden episodene er såpass korte.

Episodene i «Hjerteslag» er fra 6-12 minutter, og dette formatet passer bra til historien. Det er nemlig ikke så store handlingstråder, men det er en serie full av fine øyeblikk. Med de korte episodene, blir hver episode som et øyeblikk, og satt sammen handler de om store, menneskelige utfordringer.

Denne anmelderen falt pladask for Mio og Anders i sesong 1, og forelskelsen vedvarer gjennom hele sesong 2.

Terningkast 5.

«Hjerteslag» kan du se når du vil på TV 2 Sumo.